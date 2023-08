Un coup-franc à la Platini, le Panama ouvre le score face à la France ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

C'est sans discussion l'un des plus beaux buts du Mondial 2023, si ce n'est le plus beau. Suite à une faute sur Marta Cox après une minute de jeu, lors du match Panama-France, cette dernière a envoyé son coup-franc des 30 mètres en pleine lucarne. La joueuse est tombée en larmes après ce but incroyable, le premier du Panama dans cette Coupe du Monde.