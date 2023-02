EdF Féminine : La FFF réagit et prévient les mutines

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après Wendie Renard, les joueuses parisiennes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont aussi annoncé se mettre en retrait de l'Equipe de France. Les trois mutines en veulent à leur sélectionneuse Corinne Diacre. Une crise pour laquelle la FFF a du réagir dans la soirée avec un communiqué. Un texte à la fois conciliant et ferme. « La FFF a pris connaissance des déclarations de Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Son Comité exécutif, réuni le 28 février, se saisira de la question à cette occasion. La FFF tient à rappeler qu’aucune individualité n’est au-dessus de l’institution Équipe de France », a indiqué la fédération.