Pogba et Mbappé agressés, une vidéo fait trembler la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Footballeur professionnel, actuellement sans club, mais aussi frère aîné de Paul Pogba; Mathias Pogba a diffusé une vidéo dans laquelle il jure de faire des confidences peu flatteuses sur son frère, sur Rafaela Pimenta, l'avocate de ce dernier, mais aussi Kylian Mbappé.

C’est un drama en plusieurs versions (française, italienne, anglaise et espagnole) que Mathias Pogba, l’un des frères de Paul Pogba, a lancé via la plateforme TikTok. Dans un long texte lu face à la caméra, celui qui a notamment porté le maillot de plusieurs clubs européens, mais a également été international guinéen, a visiblement des comptes à régler avec le champion du monde 2018. Et Kylian Mbappé, qui n’est pas de la famille Pogba, est lui aussi dans le collimateur du frère aîné de l’actuel joueur de la Juventus, blessé durant la phase de préparation avec son nouveau club. S’il ne donne pas les détails de ce qu’il reproche à Paul Pogba, à son avocate, Rafaela Pimenta qui a pris les commandes du groupe de joueurs gérés par Mino Raiola avant le décès de ce dernier, et à Kylian Mbappé, c’est visiblement du linge sale qui va être lavé.

Mathias Pogba inquiète le foot français à trois mois du Mondial

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Car Mathias Pogba a été clair, il n’est pas là pour faire de la poésie et dans une bande-annonce digne de Netflix, il a promis de faire trembler Paul Pogba, sa représentante, mais également Kylian Mbappé, dont on se demande ce qu’il vient faire là. « Je vous annonce que je vais faire de grandes révélations sur mon frère Paul Pogba et sur Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente. Celle que l’on appelle aujourd’hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère. Comme si une mère ne suffisait (…) Je suis le grand frère de Paul Pogba, joueur de la Juventus après un passage décevant à Manchester United, je pense que cela ne vous a pas échappé après le battage médiatique autour de son transfert, et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique noté 1 sur 10 », a d’abord balancé le frangin Pogba, histoire de montrer qu’il était très remonté contre le milieu de terrain des Bleus et de la Juventus. La suite de ce monologue allait le confirmer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mathias Pogba (@mathiaspogbaofficial)

Mathias Pogba n'en restait pas là et tapait encore plus fort. « Si je fais cette vidéo, c’est que j’estime que le public français, mais également le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, de l’équipe de France et de la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses afin de savoir en connaissance de cause s’il mérite l’admiration, le respect et l’amour du public. Mais aussi s’il mérite sa place dans l’équipe de France, mais aussi l’honneur de jouer la Coupe du Monde, s’il mérite d’être titulaire à la Juventus, d’être digne de confiance et que n’importe quel joueur aimerait avoir à ses côtés. Et enfin, s’il est digne d’être pris comme modèle pour la jeunesse du monde, les quartiers populaires et bien sûr les grandes marques (….) Je pense que ce que j’ai à dire risque d’intéresser beaucoup de monde, d’ailleurs je vais aussi vous parler de choses très importantes qui concernent Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d’être explosif et sera révélé en temps et en heure », a promis, via une vidéo de près de 3 minutes, le frère aîné de Paul Pogba.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Bien évidemment, tout le monde se demande quelle mouche a ainsi piqué Mathias Pogba, que l'on a souvent vu proche de son frère dans les années passées, et qui il y a quelques mois félicitait le père de Kylian Mbappé pour la manière dont il gérait la carrière de son fils. Les théories sont nombreuses sur un éventuel différend familial lié aux changements intervenus suite à la mort de Mino Raiola, qui s'occupait la carrière de Paul Pogba tandis que d'autres pensent que tout cela pourrait finalement être un coup marketing poussé à l'extrême. Quoi qu'il en soit, les questions engendrées par cette vidéo exigent désormais des réponses de Mathias Pogba.