Paulo Fonseca entraîneur de l'OM, il a dit oui

Par Corentin Facy

Au lendemain de la déception européenne, l’OM tient peut-être une excellente nouvelle puisque selon la presse italienne, Paulo Fonseca a accepté la proposition de Pablo Longoria pour devenir le nouvel entraîneur de Marseille.

Le dossier de la succession de Jean-Louis Gasset pourrait être réglé de manière expéditive par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Très vite, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont désigné Paulo Fonseca comme leur priorité absolue. La tâche n’était pas simple pour convaincre l’actuel entraîneur de Lille, d’abord car l’OM n’a aucune assurance de participer à une coupe d’Europe la saison prochaine, mais aussi car la concurrence était énorme pour le coach portugais. West Ham, Séville, l’AC Milan et bien sûr Lille étaient sur les rangs mais selon la presse italienne, Paulo Fonseca a donné son accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille à la fin de la saison.

A en croire les informations de Tuttosport, l’ancien coach de l’AS Roma a privilégié la proposition olympienne, « très importante » notamment sur le volet financier. L’AC Milan était également sur le coup mais selon la Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca a apprécié la détermination des dirigeants de l’OM à l’idée de le recruter. Au contraire, le club lombard n’a pas affiché la même détermination que Marseille. Le board milanais « pas totalement convaincu par son profil » et qui pense aussi à Sergio Conceicao, avait quelques doutes au sujet de Paulo Fonseca, et c’est précisément ce qui a fait pencher la balance en faveur de Marseille. Coupe d’Europe ou pas la saison prochaine, l’Olympique de Marseille tient donc peut-être son nouveau coach. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui souhaitaient absolument confier les rênes du projet sportif du club phocéen à Paulo Fonseca, lequel devrait bénéficier d’un champ d’action très large sur le plan sportif et notamment en période de mercato. Lille de son côté, va devoir se résoudre à perdre son coach, malgré la farouche volonté d’Olivier Létang de le prolonger.