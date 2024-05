Michael Olise, l’épatante surprise de la France à l’Euro ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 22 ans, Michael Olise crève l’écran en Premier League. A dix jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, le milieu offensif français a inscrit un doublé contre Manchester United.

Le 16 mai prochain, Didier Deschamps annoncera en direct dans le journal télévisé de 20 heures sur TF1 sa liste de joueurs sélectionnés pour disputer l’Euro 2024. L’UEFA a autorisé les sélectionneurs à convoquer au minimum 23 joueurs et au maximum 26 joueurs pour cette compétition, un luxe qui va permettre au staff de l’Equipe de France de tenter quelques coups. Bradley Barcola pourrait en profiter, lui qui réalise une seconde partie de saison excellente avec le PSG. Certains joueurs un peu justes physiquement comme Kingsley Coman (Bayern Munich) ou Christopher Nkunku (Chelsea) pourraient également bénéficier de cette liste élargie pour décrocher leur ticket in-extremis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MichaelOlise (@m.olise)

Mais en Premier League, un autre milieu offensif français fait le maximum pour être l’une des surprises de Didier Deschamps à l’Euro, il s’agit de Michael Olise. A 22 ans, le joueur de Crystal Palace gagne enfin en régularité et en efficacité, ce qui lui manquait pour devenir redoutable. Lundi soir, l’attaquant des Eagles a été le bourreau de Manchester United en inscrivant un doublé, dont un but splendide en solitaire. Ses qualités au-dessus de la moyenne en font automatiquement un joueur spécial et qui prétend à disputer l’Euro avec les Bleus selon @Scipionista, observateur assidu du football européen et notamment de la Premier League, suivi par 100.000 followers sur X.

Olise, la grosse surprise de la liste de Deschamps ?

« L’UEFA a bien autorisé les listes de 26 joueurs pour l’Euro. Si tu veux nous faire une petite dinguerie Didier ne te gêne pas » a-t-il publié avec une photo de Michael Olise, avant de poursuivre. « Didier nous avait quand même appelé 26 noms au Qatar (25 au final avec Benzema forfait) à voir la quantité mais ce serait dommage de se priver d’une possibilité en plus par ligne. Le mec peut choisir Nigeria France Angleterre ou Algérie c’est quand même dingue ce dilemme » a-t-il conclu, rappelant que Michael Olise avait un choix de sélections assez fou en raison de ses origines multiples. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps prendra le risque de convoquer deux joueurs n’ayant encore jamais mis les pieds dans le groupe tricolore avec Michael Olise en plus de Bradley Barcola, qui semble lui certain de faire partie de la liste élargie. Les observateurs les plus assidus de la Premier League l’espèrent, eux qui savent à quel point Michael Olise peut-être un remplaçant de luxe.