Kylian Mbappé aux JO, Madrid devient une prison

La France espère toujours pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques de Paris, mais le Real Madrid ne l’entend pas de cette oreille et a peu de chance de changer d’avis.

Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques avec la France, ça se complique. L’attaquant du PSG était l’une des priorités de Thierry Henry pour faire partie des trois « jokers » des Bleus aux JO de Paris 2024 mais à moins d’un miracle, l’ancien Monégasque ne sera pas de la partie. Et pour cause, le site Defensa Central dévoile en ce début de semaine que le Real Madrid a bien été sollicité par la FFF au sujet de la participation de Kylian Mbappé aux JO, mais la position du club merengue n’a pas bougé d’un poil. Il faut dire que le Real Madrid est dans une situation délicate car la Casa Blanca a officiellement communiqué pour faire savoir que Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga ne seront pas libérés.

Dès lors, il devient très difficile pour le club de Florentino Pérez de faire une exception pour Kylian Mbappé. « Le président du Real Madrid a clairement exprimé sa position sur le sujet. Il a souligné que le club ne libèrerait pas ses joueurs étrangers pour les JO, car il n’est obligé de le faire uniquement avec les joueurs espagnols » précise le média, qui dévoile donc que le Real Madrid va libérer ses internationaux espagnols pour les Jeux Olympiques, mais pas les joueurs étrangers. Autrement dit, Thierry Henry peut quasiment abandonner l’espoir de voir Kylian Mbappé intégrer son équipe en août prochain. Un coup dur pour l’Equipe de France olympique, qui va devoir se trouver d’autres jokers afin de renforcer l’équipe de Thierry Henry. Un nom est de plus en plus évoqué ces derniers jours, celui d’Alexandre Lacazette. Le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais a les faveurs de la FFF et de son sélectionneur pour intégrer l’équipe olympique. Mais comme pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé, ce sera au club rhodanien de trancher et de libérer ou non son arme fatale.