Brest, Monaco, Lille… L’OL en a marre des remontadas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Grâce à une mentalité irréprochable, l’Olympique Lyonnais s’est spécialisé dans les victoires renversantes. Mais ce scénario n’enchante pas vraiment l’entraîneur Pierre Sage qui s’en passerait bien à Clermont dimanche.

Mener face à l’Olympique Lyonnais deviendrait presque dangereux. Cette saison, le club rhodanien a en effet renversé bon nombre de situations, qui plus est face à des adversaires du haut de tableau en Ligue 1. Le Stade Brestois (4-3), l’AS Monaco (3-2) et plus récemment Lille (3-4) lundi dernier, tous ont été frustrés par des Gones capables de rebondir au moment où la partie leur échappe. Ces victoires arrachées donnent évidemment satisfaction à Pierre Sage. Mais l’entraîneur lyonnais se passerait bien de ce scénario.

Sage pas totalement satisfait

« Notre vie ne peut pas reposer uniquement sur des renversements de matchs, a prévenu le technicien. C’est effectivement ce qui s’est passé face à Lille, et au total trois fois en un mois, certes, mais à chaque match, son histoire. Nous sommes passés par beaucoup d’émotions, mais nous sommes capables de réagir en quelques passes, c’est ce qui fait la force de nos matchs. Quand le scénario devient difficile, il n’y a pas de réel impact sur notre état d’esprit. Quand il y a la possibilité de renverser le match, il faut continuer de jouer pour inverser la tendance, et c’est ce que nous faisons. »

🗨 « C’est une menace qui peut perturber le vestiaire, mais ça peut également le dynamiser »



🎙 Lors du point-presse avant notre déplacement à Clermont, notre coach Pierre Sage évoque les menaces de suspension planant sur certains de nos joueurs ! 🔴🔵#CF63OL pic.twitter.com/IbSAmioCT5 — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2024

« Je sens que lorsqu’on tombe dans le trou, il y a des branches qui apparaissent et on se raccroche à ces branches, a confié Pierre Sage. Face à Brest, lorsque Rayan (Cherki) et Ernest (Nuamah) rentrent sur le terrain à 3-1, leur engagement redonne de l’énergie à l’équipe. Face à Lille, c’est le discours à la mi-temps qui change la donne. On s’est dit qu’on était en capacité de changer le match si on décide de le faire. Psychologiquement, on a pris le dessus et on a inversé la tendance. » Désormais attendu chez la lanterne rouge dimanche, l’entraîneur de l’OL espère s’imposer plus tranquillement.

« Nous avons le devoir de gagner à Clermont et de mettre la pression sur nos adversaires directs dans la course à l’Europe. C’est une équipe qui a un jeu direct que nous devons canaliser pour les mettre en difficulté. Nous l’avons travaillé cette semaine et dans le sprint final, l’évolution du score a une réelle influence psychologique sur les joueurs. Il faudra ouvrir la marque très tôt dans le match pour gérer la rencontre », a réclamé Pierre Sage, conscient que le scénario ne sera pas toujours favorable à son équipe.