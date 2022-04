Officiel : Mino Raiola est mort

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

La famille de Mino Raiola a annoncé le décès de l’agent de joueurs, des suites de sa maladie pulmonaire, ce samedi 30 avril 2022.

Une annonce similaire avait été effectuée par la presse italienne ce mardi, avant d’être démentie par l’agent lui-même, en grande difficulté au niveau de sa santé mais qui a pris la peine de « ressusciter » sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles. Cette fois-ci, ses proches ont pris la parole pour annoncer le décès de l’un des plus grands agents de joueurs, qui avait notamment sous sa coupe des stars ou des personnages aussi fantasques que lui comme Zlatan Ibrahimovic ou Mario Balotelli.

Le plus fou des agents de joueurs

« C’est avec une tristesse infinie que nous vous informons du décès du plus attentionné et fou des agents de football. Mino s’est battu jusqu’à la fin avec la même force qu’il a pu mettre sur la table des négociations pour défendre nos joueurs. Comme d’habitude, Mino nous a rendus fiers et ne l’a pas réalisé. Nous allons continuer la mission de Mino de rendre le footballeur un endroit meilleur pour les joueurs. Nous remercions tout le monde pour l’incroyable soutien reçu durant ces moments difficiles et nous demandons le respect de la vie privée de sa famille et de ses amis dans ce moment de deuil », a fait savoir la famille Riola, dont son fils qui va prendre la relève de son père dans ce monde des agents de football.