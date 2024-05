PSG ‍: Mbappé méconnaissable, une légende est sidérée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Attendu comme le sauveur du PSG mardi soir, Kylian Mbappé n’a pas réussi à éviter l’élimination de son équipe face au Borussia Dortmund. Plus globalement, l’international français a été très discret sur les deux matchs contre la formation allemande en demi-finale de la Ligue des Champions.

C’est dans ces gros matchs que Kylian Mbappé est très attendu et de toute évidence, le vice-capitaine du Paris Saint-Germain a échoué face au Borussia Dortmund. Que ce soit au match aller au Signal Iduna Park ou au retour au Parc des Princes, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a été beaucoup trop discret. Émoussé physiquement, pas assez juste techniquement, Kylian Mbappé a eu tout faux et résultat des courses, il n’a pas inscrit un seul but à Gregor Kobel sur l’ensemble des deux matchs contre le Borussia Dortmund.

Un terrible échec pour le capitaine de l’Equipe de France, qui avait pourtant habitué tout le monde à briller lors des grands rendez-vous, notamment lorsque la pression est au plus haut comme en Coupe du monde avec les Bleus. Cette baisse de régime de Kylian Mbappé est en tout cas très loin de passer inaperçue, y compris à l’étranger. En Angleterre, on n’en revient pas et on se demande comment le buteur du PSG a pu être aussi fantomatique face au Borussia Dortmund. Sur le plateau de TNT Sports, c’est la légende de Manchester United et de la sélection anglaise Rio Ferdinand qui a évoqué le sujet.

Rio Ferdinand s'inquiète pour Kylian Mbappé

« Il a été très discret sur les deux matchs, le Borussia Dortmund l’a parfaitement géré » a d’abord lancé l’ancien capitaine de Manchester United, avant de poursuivre. « C’est inhabituel pour lui, nous avons tellement l’habitude de le voir décisif dans les plus grands matchs. Tout au long de sa carrière, il n’a cessé de progresser mais cette fois, il a vraiment été maîtrisé par Dortmund sur l’ensemble des deux matchs. Il n’a pas été décisif, il n’a pas été clinique devant les buts. Mais je le répète, il faut accorder un immense crédit à Dortmund car ils ne lui ont jamais permis de se retrouver en un contre un face aux défenseurs allemands » a souligné Rio Ferdinand, épaté par la tactique payante du Borussia, qui a constamment mis deux voire trois joueurs sur Kylian Mbappé pour ne pas lui laisser la moindre opportunité de briller. La méforme de l’attaquant parisien interpelle tout de même car malgré l’étau du Borussia Dortmund, un grand Mbappé aurait dû et pu permettre au PSG de se défaire de ce mauvais pas.