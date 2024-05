Tchouaméni blessé et très incertain pour l'Euro ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Vive inquiétude pour le Real Madrid ainsi que pour l’Equipe de France avec l’annonce au lendemain du match contre le Bayern Munich d’une blessure au pied pour Aurélien Tchouaméni.

De nouveau préféré à Eduardo Camavinga mercredi soir face au Bayern Munich, Aurélien Tchouaméni assure un rôle clé dans l’équilibre de l’équipe de Carlo Ancelotti. Essentiel aussi à Didier Deschamps en Equipe de France, l’ancien Monégasque a néanmoins reçu une mauvaise nouvelle ce jeudi, qui va faire trembler les staffs du Real Madrid et des Bleus dans les prochains jours. Comme indiqué par The Athletic et confirmé par L’Equipe, Aurélien Tchouaméni souffre d'une fracture de fatigue au métatarse au pied gauche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm)

Un énorme coup dur pour le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, qui pourrait manquer entre trois et quatre semaines de compétition. Une sale nouvelle pour Didier Deschamps, qui doit annoncer sa liste de 26 joueurs retenus pour l’Euro dans une semaine et qui voit une nouvelle incertitude s’ajouter à sa sélection. Pour rappel, le premier match de l’Equipe de France à l’Euro est prévu le 17 juin face à l’Autriche, soit dans plus d’un mois. A priori, Aurélien Tchouaméni sera de nouveau opérationnel, mais il se peut que d’ici là, l’ancien Monégasque ne joue quasiment plus et qu’un problème de rythme se présente une fois le coup d’envoi de l’Euro donné.