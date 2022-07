A peine revenu à la Juve, Paul Pogba déjà blessé

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Après six années décevantes à Manchester United, rendues plus compliquées par les blessures, Paul Pogba est revenu à la Juventus pour se relancer. Toutefois, son genou vient compliquer ses débuts avec les Bianconeri et donner une belle frayeur au staff turinois.

Elément central d'un documentaire sur Amazon Prime intitulé The Pogmentary, Paul Pogba fait plus parler de lui pour ses activités hors des terrains que sur le pré ces derniers temps. Il faut dire que le joueur a vu sa dernière saison à Manchester United perturbée par des problèmes physiques, le privant de nombreux matches avec les Red Devils. Beaucoup espèrent que le fait de retrouver la Juventus Turin cet été va lui permettre de retrouver son rythme de croisière. C'est dans ce même club que Pogba avait explosé à la face de l'Europe il y a quelques années, montrant des qualités et un potentiel rarement vus.

Pogba touché au genou mais plus peur que de mal

Cependant, l'air du Piémont ou plutôt des Etats-Unis où se situe actuellement la Juventus n'a pas eu d'impact sur la trajectoire du joueur français. En effet, à peine arrivé à Los Angeles, Pogba a ressenti une douleur au genou lors du premier entraînement des Turinois. La panique a gagné les rangs bianconeri mais heureusement, selon le média SportMediaset, ce n'était qu'une alerte sans conséquence pour le milieu de l'Equipe de France.

Au grand soulagement de Massimiliano Allegri, Paul Pogba n'a pas subi de dégâts au niveau de son genou. Il a repris le travail physique à l'hôtel et à la piscine. Néanmoins, il n'a pas encore repris l'entraînement collectif se contentant de venir observer ses coéquipiers au bord du terrain. Paul Pogba a déjà déclaré forfait pour le match amical contre le FC Barcelone, prévu dans la nuit de mardi à mercredi. Une première absence qui, on l'espère pour le joueur, n'en appelle pas d'autres. Un souhait aussi partagé par Allegri, la Juventus mais aussi Didier Deschamps alors que la coupe du monde au Qatar débute dans moins de quatre mois.