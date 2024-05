EdF ‍: Annoncé à l’Euro avec la France, il avoue que c’est abusé

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Leader d’un Stade Brestois qui bluffe toute la Ligue 1, Pierre Lees-Melou est même candidat aux Trophées UNFP de meilleur joueur de la saison. Il ne se voit en revanche pas du tout en équipe de France au mois de juin pour disputer l’Euro.

Le Stade Brestois est l’une des révélations de la saison avec désormais une place validée en Coupe d’Europe. Ce pourrait même être la Ligue des Champions si jamais les derniers matchs sont bien négociés. Les Bretons pourraient avoir des difficultés à accueillir les rencontres européennes à domicile, mais c’est un autre problème. La formation d’Eric Roy savoure sa très belle saison, et elle a bien raison. Car après, viendra le temps du mercato et plusieurs joueurs importants risquent de partir, comme Pierre Lees-Melou. Le meneur de jeu réalise la meilleure saison de sa carrière à 31 ans, et avait déjà eu du mal à digérer le fait que les dirigeants brestois avaient refusé de le libérer cet hiver.

Lees-Melou n'a pas aimé le mercato hivernal

« Le président s'est exprimé le jour du match (contre Montpellier, 2-0, le 14 janvier), deux jours avant le rendez-vous qui était prévu, en disant que j'étais intransférable. À quoi sert un rendez-vous si la décision est déjà prise ? Dans les discussions, il y a eu des maladresses. Ça ne m'a pas empêché de faire mon boulot. Ce qui compte, c'est d'être irréprochable sur le terrain », a livré l’ancien de l’OGC Nice, qui a en effet été irréprochable sur le terrain au point d’être nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison pour les Trophées UNFP. Une victoire finale pour ce titre à laquelle il ne croit pas une seule seconde.

« Je pense qu'il n'y a pas trop de débat, ce sera notre Kylian Mbappé national. Mais c'est déjà énorme d'être dans les cinq meilleurs joueurs du Championnat. C'est une fierté. Je vais aller à la cérémonie, ce sera aussi une première », a reconnu dans L’Equipe le milieu de terrain, qui ne croit pas non plus à son apparition dans le groupe de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. La rumeur de sa possible sélection ne l’a pas perturbé, d’autant plus qu’il n’y a jamais pensé. « Moi, ça m'a gêné. Mais c'est à cause du coach, c'est lui qui en a parlé. Dès le lendemain, je lui ai dit : "Vous avez un peu abusé !" Il a fait semblant de ne pas comprendre. C'est gentil, élogieux, mais il n'y avait pas de débat. Il y a des joueurs plus importants, plus expérimentés. Et je n'ai pas reçu de pré-convocation », a souligné Pierre Lees-Melou, qui sait qu’il ne fait pas partie de la liste, même élargie, de Didier Deschamps pour l’Euro.