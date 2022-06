MU : Le Pogmentary fait hurler en Angleterre

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Ce vendredi, la série « The Pogmentary » sortira sur la plateforme d’Amazon Prime Vidéo. Un documentaire lors duquel Paul Pogba va s’attirer les foudres des supporters de Manchester United…

Paul Pogba n’a pas fini de faire parler de lui durant cet été. En fin de contrat avec Manchester United, le milieu de terrain de 29 ans pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus, là où il a montré toute l’étendue de son talent entre 2012 et 2016, jusqu’à son transfert chez les Red Devils. Un deal de plus de 100 millions d’euros que les supporters mancuniens n’ont pas vraiment digéré, même si le champion du monde a eu quelques fulgurances du côté d’Old Trafford. Et la rancoeur des fans de MU sera encore plus tenace après la diffusion de « The Pogmentary », une série qui sortira sur Amazon ce vendredi 17 juin. Tournée entre Manchester, Miami et Roissy-en-Brie, sa ville d'origine dans la région parisienne, ce documentaire intimiste raconte la carrière et la vie de Pogba. Mais pas que, vu que dans cette série, on en apprend un peu plus sur son été 2021, lors duquel il a failli rejoindre le PSG. Auprès de son ancien agent Mino Raiola, décédé en avril dernier, Pogba n’hésite pas à tacler Man Utd. « Un joueur doit se sentir important dans le club et dans l'équipe », lance notamment Pogba, qui regrette un manque de soutien lors de sa blessure l’année dernière.

Les supporters de MU crachent sur Pogba

Can't believe Pogba really said he wants to show Man Utd they made a mistake in waiting to give him a new contract.



So SIX years wasn't enough to "show" us?



Man Utd made some wrong decisions lately but I'll 100% back them on this one. — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) June 16, 2022

Même s’il « aura toujours dans le coeur » le club de Manchester, Pogba avoue aussi qu’il est « devenu un homme » à Turin. Un tacle qui ne passe pas vraiment en Angleterre, où ce « The Pogmentary » va faire grand bruit… « Je n'arrive pas à croire que Pogba ait vraiment dit qu'il voulait montrer à Man Utd qu'ils avaient fait une erreur en attendant de lui donner un nouveau contrat. Donc six ans n'ont pas suffi pour nous "montrer" ? Man Utd a pris de mauvaises décisions ces derniers temps, mais je les soutiendrai à 100% sur celle-ci », a par exemple lancé le compte Twitter @UtdFaithfuls. Une déclaration partagée par un grand nombre de supporters de MU, sachant qu’elle a été likée plus de 13 000 fois en l’espace de quelques heures. Autant dire que l’international français ne laissera pas vraiment une bonne trace en Angleterre, où son probable départ pour la Juventus ne sera donc pas regretté.