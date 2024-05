L'OL et ses matchs fous, il demande du changement

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL fait le spectacle, mais il y a un joueur de Pierre Sage qui apprécié moyennement ce côté imprévisible et fou-fou à chaque rencontre.

On ne s’ennuie pas cette saison avec l’Olympique Lyonnais, qui enchaine les matchs spectaculaires sur ces dernières semaines. Même quand ils sont dans le dur et menés en fin de rencontre, les Rhodaniens ne baissent pas les bras et cela donne souvent des matchs spectaculaires. 4-3 face à Lille, 3-2 face à Monaco, 1-4 contre le PSG, 4-3 devant Brest et 3-1 contre Nantes, les matchs à buts se succèdent. Bien sûr, les points sont pris, et les supporters adorent vivre de telles émotions, car c’est aussi pour cela qu’on suit le football. Mais il y a toutefois un joueur qui apprécie un peu moins ce côté fou-fou, c’est forcément Anthony Lopes. Même si cela passe avec la victoire au bout, aller chercher le ballon au fond de ses filets à 2 ou 3 reprises à chaque match, cela dérange forcément le Franco-Portugais.

Anthony Lopes fait sa demande à ses coéquipiers

« On a pas mal de choses à corriger, notamment sur les coups de pied arrêtés. On est assez friable, on manque un peu d’agressivité et de concentration. Si on peut gagner des matches en encaissant moins de buts, ça m’arrangerait », a confié au Progrès le gardien de l’OL, qui sait bien que son équipe a déjà encaissé 54 buts, soit le plus haut total depuis sa remontée dans l’élite en 1989. Un gardien mécontent de ne pas voir sa défense prendre plus souvent le dessus, mais cela n’empêche pas Anthony Lopes de louer les qualités mentales de son équipe, capable de se sortir de presque toutes les situations. « On a une mentalité assez incroyable, car on se bat jusqu’à la fin comme des lions. On arrive à avoir l’énergie nécessaire et la révolte pour passer, et gagner des matches comme ça. Venir gagner à Lille en étant mené 3-2 à la quatre-vingt-septième minute est l’illustration. À 3-2 pour Lille, tout le monde pensait la même chose : il restait du temps et vu ce que l’on avait déjà fait (notamment contre Brest et Monaco) on a été capable de renverser le match », a glissé le dernier rempart de l’OL, assez fier des performances de son équipe malgré une défense trop poreuse à son goût. Mais si les buts continuent de s’empiler et que la saison se termine sur la lancée de ces dernières semaines, nul doute qu’Anthony Lopes, qui est bien parti pour faire ses adieux au club au mois de juin, ne boudera pas bien longtemps son plaisir.