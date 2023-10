Personne n'est plus fort que la France, la FFF est cash

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après la qualification de l’équipe de France pour l’Euro 2024, la Fédération Française de Football a fixé un objectif à Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus aura pour mission d’amener sa sélection au moins jusqu’en demi-finales, avec un sacre en ligne de mire.

Dans les éliminatoires de l’Euro 2024, l’équipe de France n’a plus qu’à assurer la première place de son groupe. Les vice-champions du monde, après leur victoire aux Pays-Bas (2-1) pendant la dernière trêve internationale, ont officiellement validé leur billet. Ce n’est évidemment qu’une simple étape dans le parcours attendu des Bleus. La Fédération Française de Football ne compte pas faire de la figuration en Allemagne. Au contraire, Philippe Diallo veut jouer les protagonistes et fixe les demi-finales comme objectif.

Les vérités de Philippe Diallo : « Le football est plus exemplaire qu’on veut bien le dire »

Mais dans son entretien accordé au quotidien Le Parisien, le président de l’instance laisse clairement entendre que Didier Deschamps a toutes les cartes en main pour remporter cet Euro. « Le dernier carré semble le minimum à attendre, compte tenu du potentiel de cette équipe, a annoncé le successeur de Noël Le Graët. Avec un sélectionneur habité par la gagne et des joueurs ayant soif de titres, une fois que vous êtes en demi-finales, il est permis d’être encore plus ambitieux. »

La FFF voit les Bleus favoris

« S'il y a une sélection supérieure à la France en Europe ? Sur le papier, j’ai envie de dire non, a osé Philippe Diallo, qui considère que les Bleus seront les favoris de la compétition. Ça ne doit pas occulter la valeur de certaines nations. L’Angleterre fait partie des sélections parmi les plus performantes, chez les A, mais aussi avec ses équipes de jeunes. On travaille bien là-bas, un peu comme en France. » Malgré son contrat prolongé jusqu’en 2026 en janvier dernier, Didier Deschamps sera bien sous pression. A croire que le sélectionneur tricolore n'est plus intouchable.