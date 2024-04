EdF ‍: Hervé Renard quitte la France pour trois raisons évidentes

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec la Fédération française de Football jusqu’à la fin des Jeux Olympiques, Hervé Renard a prévenu Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas qu’il ne prolongerait pas à la tête des Bleues.

En poste depuis plus d’un an, Hervé Renard espère terminer en beauté avec l’Equipe de France féminine. Son objectif, une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris en août prochain. C’est indiscutablement cette compétition qui a motivé l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite à relever le défi tricolore. En quatorze mois à la tête des Bleues, Hervé Renard a échoué en Coupe du monde avec une élimination en quarts de finale et a fait mieux il y a quelques semaines en Ligue des Nations en atteignant la finale, perdue contre l’Espagne. Cette montée en puissance pourrait se conclure sur une belle surprise aux Jeux Olympiques.

Peu importe les résultats au mois d’août, Hervé Renard quittera ensuite son poste. Le Parisien affirme que l’ancien entraîneur de Sochaux et de Lille a dévoilé sa décision à ses patrons Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas dès le mois de janvier. Même si « JMA », en charge du développement du football féminin à la FFF, avait espoir de faire changer Hervé Renard d’avis, ce sera mission impossible. Courtisé par la Côte d’Ivoire lors de la CAN cet hiver, l’entraîneur des Bleues est décidé à l’idée de retrouver le banc d’une sélection masculine à l’approche de la Coupe du monde 2026 et il s’agit de sa première motivation pour quitter la FFF. De belles opportunités pourraient rapidement se présenter à lui selon le quotidien francilien : la Corée du Sud, la Côte d’Ivoire, le Maroc ou encore le Nigéria s’intéressent de près à lui. La seconde motivation est indiscutablement financière.

Hervé Renard ne s’en est pas caché, il a divisé son salaire par 20 au moment de quitter le poste de sélectionneur de l’Arabie Saoudite pour occuper celui des filles de l’Equipe de France. D’un contrat à plusieurs millions d’euros, il est passé à un salaire de 400.000 euros annuels bruts à la FFF. Enfin, Hervé Renard ne cache pas en privé sa déception quant au niveau général du football féminin. Il reste élogieux et épaté par le niveau de certaines joueuses comme Wendie Renard ou encore Delphine Cascarino. Mais le sélectionneur de 55 ans a globalement été déçu par le niveau général du foot féminin français, mis en lumière lors de la défaite contre l’Espagne en finale de la Ligue des Nations. Même si secrètement, il espérait un revirement de situation, Jean-Michel Aulas est donc désormais certain qu’il n’a plus aucune chance de prolonger Hervé Renard, lequel quittera donc l’Equipe de France féminine au mois d’août après les JO, respectant scrupuleusement son contrat.