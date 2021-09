Le retour de Karim Benzema, Romain Molina mouille Emmanuel Macron

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Dans un live qui a fait le buzz, Romain Molina a multiplié les révélations sur le monde du football. Le journaliste a notamment insisté sur le rôle du Président de la République dans le retour de Karim Benzema en équipe de France l’été dernier.

Quelques jours avant que la liste ne soit donnée, rien ne laissait penser que Didier Deschamps allait rappeler Karim Benzema en équipe de France après des années de boycott. Et pourtant, les deux hommes s’étaient déjà rencontrés quelques semaines plus tôt, discutant ensemble d’un possible come-back. Cette décision du sélectionneur national, globalement approuvée, a toutefois beaucoup surpris. Qu’est-ce-qui, tout à coup, a changé au point que l’avant-centre du Real Madrid soit de nouveau sélectionnable ? La réponse se nomme Emmanuel Macron, selon Romain Molina. Dans un « Space » qui a fait du bruit dans la nuit de lundi à mardi, le journaliste spécialiste des révélations en tout genre, a expliqué que le Président de la République avait fait pression sur les instances fédérales pour que ce retour se mette en place. Et ce d’autant plus facilement que, toujours selon Romain Molina, Noël Le Graët ne serait pas vraiment en état de comprendre quoi que ce soit à ce qu’il se passe.

Le retour de Benzema en Bleus est une consigne présidentielle.



Emmanuel Macron est intervenu.



(@Romain_Molina) — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2021

Noël Le Graët totalement dépassé

Le dirigeant breton a une santé fragile et un âge avancé, et sa présence à la tête de la FFF serait beaucoup plus symbolique qu’autre chose, les décisions importantes lui passant sous le nez sans qu’il ne puisse y faire grand chose visiblement. De quoi permettre à un Emmanuel Macron toujours aussi passionné de football de peser en coulisses et favoriser le retour très demandé de Karim Benzema en équipe de France. Un scénario annoncé en tout cas par Romain Molina, qui va nourrir les fantasmes de l’influence des hommes politiques pour s’approprier les éventuelles retombées positives que peut procurer le football. En l’occurence, vues les performances des Bleus à l’Euro 2020, et malgré le niveau affiché par Karim Benzema, personne ne risque de revendiquer son retour du côté de l’Elysée.