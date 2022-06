La France garde son titre au Qatar, les stats rassurent les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après un rassemblement totalement raté, les Bleus ont peut-être reçu une donnée rassurante. Selon les statistiques d’Opta, l’équipe de France est la sélection avec le meilleur pourcentage de chances de remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En tant que tenante du titre, la France sera forcément l’équipe à battre au Qatar. D’autant que les futurs adversaires savent que les Bleus sont loin d’être invincibles. La preuve lors du récent rassemblement durant lequel les hommes de Didier Deschamps n’ont remporté aucune de leurs quatre rencontres en Ligue des Nations (deux matchs nuls et deux défaites). Les voilà hors course pour le Final Four dont ils avaient remporté la précédente édition, et condamnés à jouer le maintien en Ligue A.

Voici le % de chances pour chaque pays de remporter la Coupe du monde 2022 🏆 selon le modèle Opta via @OptaAnalyst !



➡️ Pour se faire, ils ont simulés 1000 fois le tournois et ils ont obtenus ces résultats



Quel est votre top 3 de favoris ? 👀 pic.twitter.com/MDUaT3CNBd — DATA´Foot (@Amour_Du_Foot) June 15, 2022

Du coup, même si le sélectionneur tricolore évoque une certaine fatigue en fin de saison, l’équipe de France et sa défense fébrile montrent des signes inquiétants avant le rendez-vous en novembre. Ce qui n’a visiblement pas influencé les statistiques d’Opta. En effet, le statisticien, après avoir simulé le tournoi à 1 000 reprises, a donné le pourcentage de chances de remporter la Coupe du monde 2022 pour chaque sélection. Et avec 17,93%, ce sont les champions du monde en titre qui arrivent en tête ! Les Bleus sont donnés favoris devant le Brésil (15,73%), l’Espagne (11,53%), l’Angleterre (8,03%) et la Belgique (7,90%).

A noter que l’Argentine de Lionel Messi n’aurait que 6,45% de chances d’être sacrée au Qatar l’hiver prochain, soit un pourcentage légèrement supérieur à celui du Portugal de Cristiano Ronaldo (5,11%). On remarque également que la première sélection africaine dans ce classement, le Sénégal, ne possède que 0,19% de chances selon les simulations d’Opta. C’est déjà mieux que le pourcentage associé au Cameroun, à l’Arabie Saoudite et au Costa Rica, qui n’auraient tout simplement aucune chance de remporter la compétition.