La France est géniale, cet Espoir veut tout casser

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France Espoirs jouera dimanche contre l'Ukraine en quart de finale de l'Euro. Pour Amine Gouiri, les Bleuets sont armés pour aller loin dans ce tournoi, l'entente dans le groupe de Sylvain Ripoll étant totale.

Après une entrée en lice un peu mitigée, les Espoirs français ont tout renversé contre la Suisse, notamment grâce aux joueurs formés à l’Olympique Lyonnais. Oubliées les critiques contre le sélectionneur national et ses choix trop frileux, les Bleuets sont désormais considérés comme l’un des principaux favoris au titre continental. En interne, et malgré les grosses blessures qui ont frappé Michale Olise et Manu Koné, le groupe vit bien et cela se ressent. Répondant au site officiel de la Fédération Française de Football, Amine Gouiri reconnaît que la bonne ambiance qui règne au sein du vestiaire contribue aux performances tricolores, les nouveaux venus étant d’autant plus facilement intégrés qu’ils sont au niveau.

Les Français ont un niveau incroyable

3️⃣ matchs

3️⃣ victoires

🗓 Dimanche (21h00)

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 29, 2023

L’attaquant du Stade Rennais se félicite de cette situation idyllique à la veille d’affronter l’Ukraine en quart de finale de cet Euro 2023 Espoirs. « Franchement on a un super groupe, tout le monde a un niveau incroyable. Il y a une entente fantastique en prime, c'est du luxe et je pense que ça s'est vu sur cette première partie d'Euro. Bradley Barcola est très efficace. Je ne l'ai pas trop côtoyé en jeunes à l'OL, mais il a explosé cette saison et est sur une grosse dynamique. Il joue juste et simple, est très fort en ce moment dans le dernier geste. Cela reste un jeune qui a une grande marge de progression, mais il nous fait déjà beaucoup de bien. Enzo Le Fée est un garçon qui respire le foot, qui aime jouer en une touche et comprend rapidement ses partenaires, donc c'est forcément un plaisir de jouer avec lui. Son entrée contre la Suisse nous a apporté une touche technique qui a fait du bien », a confié Amine Gouiri, qui veut désormais aller au bout dans ce tournoi européen à un an des Jeux Olympiques de Paris.