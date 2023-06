Euro Espoirs ‍: Les Bleuets version OL marchent sur la Suisse

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Euro Espoirs, 1er tour

Stade Docteur-Constantin-Radulescu (Cluj)

Suisse-France 1-4

Buts : Ndoye (35e) pour la Suisse ; Gouiri (16e sur pen.), Barcola (65e), Cherki (76e), Caqueret (82e) pour la France

Bien aidée par sa colonne vertébrale lyonnaise, l'Equipe de France espoirs a écrasé la Suisse 4-1. Les Bleuets font un sans-faute en poules pour finir en tête et jouer l'Ukraine en quarts de finale.

Le gang des Lyonnais a frappé chez les Bleuets. Malmenée en première période, l'Equipe de France de Sylvain Ripoll prenait les devants sur un penalty de Gouiri provoqué par les dribbles de Cherki. Derrière, les Bleuets étaient trop passifs et se faisaient punir par le jeu collectif suisse. L'ancien niçois Ndoye venait tromper Chevalier. Après une heure à ronronner, la France accélérait grâce à sa jeune garde issue de l'OL. Sur un service de Gouiri, Barcola donnait l'avantage aux Bleuets. Puis, le Rennais offrait le troisième but à Cherki. Enfin, Barcola servait Caqueret qui concluait le festival offensif des Bleuets.

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗟𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗟'𝗘𝗨𝗥𝗢 ! 🤩



3e victoire en autant de matchs pour les Bleuets qui terminent en tête de leur groupe 💪



🔜 L'aventure continue ce dimanche face à l'Ukraine avec le début des phases finales 🔥#EuroEspoirs pic.twitter.com/jrGzQdKx8K — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 28, 2023

Un large succès 4-1 qui offre un 9/9 à la France et la première place du groupe D. Les Bleuets retrouveront donc l'Ukraine dimanche soir à Cluj pour les quarts de finale. Malgré la large déconvenue subie ce soir, la Suisse accompagne la France en quarts grâce à une meilleure différence de buts particulière (plus de buts marqués que l'Italie et la Norvège dans ses confrontations).