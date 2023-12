La France c'est Mbappé, il va faire pleurer les rageux

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Un an après le Mondial 2022, Didier Deschamps est désormais entièrement focalisé sur l'Euro 2024. Et le patron de l'équipe de France n'a aucun doute sur le rôle de patron de Kylian Mbappé.

Le temps est passé, mais pour les supporters tricolores, la cicatrice laissée par la finale perdue au Qatar face à l'Argentine n'est pas encore refermée. Les Bleus avaient la place pour gagner un troisième titre mondial, et malgré un Kylian Mbappé époustouflant en fin de rencontre, ce sont bien Lionel Messi et ses coéquipiers qui ont ramené la coupe à la maison. Place désormais à l'Euro en Allemagne, et dans un entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps assume totalement son choix de faire de l'attaquant du PSG son patron. Le sélectionneur de l'équipe de France entend bien certaines critiques, mais il n'a aucun doute, la France est meilleure avec Mbappé que sans. La seule défaite des Tricolores, en Allemagne, étant intervenue alors que la star était sur le banc.

Mbappé patron des Bleus, fin du débat

Quoi qu'on dise de l'attitude de Kylian Mbappé, Didier Deschamps ramène tout le monde à la réalité. « Quand une équipe a la chance d’avoir un joueur hors norme, ce qui est notre cas, il me semble normal de compter sur lui, non ? C’est valable pour nous et pour toutes les autres équipes. Kylian est hors norme (...) La question c’est quoi ? L’équipe de France est-elle plus forte avec Kylian Mbappé ? Oui, comme l’Argentine l’est avec Messi et le Portugal avec Ronaldo. Ces joueurs hors norme subliment leur équipe. C’est comme ça depuis que le football existe. Après, Kylian s’inscrit dans un collectif et sait très bien qu’il a besoin des autres », fait remarquer le sélectionneur de l'équipe de France, qui a également confié au joueur du Paris Saint-Germain le brassard de capitaine des Bleus après le départ à la retraite d'Hugo Lloris. Là encore, c'est un choix que DD assume, même si l'on sait qu'Antoine Griezmann se serait bien vu capitaine.

Pour Didier Deschamps, cette décision était la bonne et dans le vestiaire de l'équipe de France, cela a été bien compris. « Je suis ravi de ce choix, je savais que tout se passerait bien. Kylian assume totalement cette fonction sur le terrain et en dehors. Elle ne lui pèse pas, elle le responsabilise. Il a pris son rôle à cœur, il défend bien ses joueurs, sait faire le lien entre les plus jeunes et les anciens. Concernant Antoine, à aucun moment je n’ai pensé que j’allais le perdre. Qu’il ait eu une petite déception, et même une grande, sur le moment oui. Il est vice-capitaine. Grizou a besoin dans le jeu, dans sa façon d’être, de ne pas avoir de contrainte. Être capitaine, ça implique plus de responsabilités, mais aussi certaines contraintes », rappelle le coach des vice-champions du monde.