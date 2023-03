Mbappé capitaine, la France va le changer

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est devenu le nouveau capitaine de l'Equipe de France et cela ne réjouit pas tout le monde. Certains s'interrogent sur l'énorme influence du joueur du PSG chez les Bleus, se demandant même si son pouvoir sera sans limite. Leonardo Jardim s'est voulu rassurant.

Sans le moindre titre officiel, Kylian Mbappé avait déjà pris les commandes de l'Equipe de France. Il jouit d'une popularité mondiale bien supérieure à celle de ses coéquipiers, il est le meilleur joueur français à l'heure actuelle et il a même provoqué le début des ennuis pour Noel Le Graet. Il avait publié un tweet en soutien à Zidane, moqué par le président de la FFF. « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça... », avait-il écrit. Son poids chez les Bleus devient considérable et cela va encore s'accentuer avec sa nomination comme capitaine de la sélection. Didier Deschamps l'a choisi lundi et, à 24 ans, on s'imagine que cela est parti pour durer un très long moment.

Jardim a confiance, Mbappé saura être au service des autres

Cette ultra-domination de Mbappé ne manque pas d'inquiéter certains observateurs voire quelques supporters. Très attaché à son image et à ses statistiques, l'attaquant du PSG va t-il devenir un autocrate en Equipe de France ? Son ancien entraîneur à Monaco, Leonardo Jardim, a tenu à calmer les détracteurs de Mbappé. Interrogé par le quotidien Le Parisien, le Portugais pense que cette nomination va faire du bien à son ancien poulain. Il va découvrir une autre facette du métier de footballeur et il saura se sacrifier pour le collectif.

« Je pense à l’inverse que cette nouvelle responsabilité va lui apporter énormément. Un joueur comme Kylian Mbappé a besoin de challenges, pour sortir de sa zone de confort, et celui-ci en est un nouveau. Avec ce brassard, il va grandir encore un peu plus, il va réfléchir à certains détails du métier d’une autre façon, à la meilleure manière de faire des compromis pour le bien du groupe. C’est gagnant-gagnant. […] Je pense qu’il est tout à fait capable de conserver ses objectifs personnels tout en veillant aux attitudes collectives. Et il aura d’autres joueurs à côté de lui pour faire le relais sur cet aspect-là. Un capitaine n’est jamais seul. Kylian va maintenant devoir trouver sa place. Proche de l’entraîneur, dans une mission de premier messager, mais sans jamais oublier qu’il est avant tout un footballeur », a t-il développé. Mbappé devra notamment s'inspirer de l'exemple de Michel Platini en son temps qui avait su être un leader respecté sur le terrain et en-dehors tout en portant les Bleus vers leur premier titre, celui de champion d'Europe 1984.