La France avant tout, Mbappé avait préparé son coup

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

De retour devant les médias, Kylian Mbappé l'a joué finement en expliquant son silence tout en avouant qu'il n'avait pas pour objectif de répondre aux questions sur son avenir au PSG. Une conférence de presse parfaitement maitrisée.

Cinq mois après, Kylian Mbappé a de nouveau répondu aux médias sur son actualité. Présent en conférence de presse pour la première fois depuis le match aller face à Gibraltar, l’attaquant tricolore a inévitablement été interrogé sur l’équipe de France, mais aussi sur sa situation au PSG qui fait tant parler. Inutile de préciser que l’ancien monégasque s’attendait à une question de ce type et qu’il avait prévu la réponse parfaite. Ce fut le cas ce vendredi soir à Nice, où il a expliqué qu’il n’avait aucune raison de parler de son contrat personnel et de son avenir en club alors qu’il était avec les Bleus.

Mbappé se met zéro pression sur son avenir

« Ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j'y répondrais. Le pays avant tout », a répondu Kylian Mbappé, dans une petite phrase qui a du faire plaisir à Didier Deschamps, qui ne voulait pas que les micros soient uniquement tendus pour parler du PSG. En tout cas, le numéro 7 parisien l’assure, si son avenir fait beaucoup parler, cela ne le dérange pas plus que cela et il n’est pas su genre à être gêné pour jouer malgré cette pression. « Ce n'est pas quelque chose qui pèse sur moi, je n'y pense pas sur le terrain. Quand je suis sur le terrain, je ne rentre pas aux choses qui sont à l’extérieur », a livré Kylian Mbappé, que l’on veut bien croire tant il est hermétique à la pression sur les grands rendez-vous et n’a pas moufté une seconde quand il a fallu empiler les buts en sortant du loft lors du début de saison du PSG.

Je vous conseille un replay pour aujourd’hui ; la conf de Kylian avec les Bleus. Comme d’hab, masterclass ! Démonter les questions des journalistes, parler tactique, avoir des traits d’humour, valoriser les coéquipiers…. Mbappé imprenable 😅 — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) November 17, 2023

Ensuite, Campus PSG ou pas, cette question sur son avenir à Paris ou ailleurs ne sera pas posée prochainement. Les prises de parole de Mbappé sont rares et en ce qui concerne l’équipe de France, le capitaine des Bleus s’en est expliqué adroitement, assurant vouloir aussi donner la parole aux autres leaders du groupe. « La dernière fois c'était en juin, j'avais annoncé dès ma première prise de parole que je ne viendrai pas à toutes les conférences de presse. J'avais dit que je n'étais pas le supérieur hiérarchique d'Antoine, il a fait les trois confs suivantes. Après, on a laissé la porte ouverte à d’autres. C’est une volonté de partager le leadership. Je n'ai pas peur de venir ici, mais l'équipe de France n'est pas mon équipe », a souligné le champion du monde 2018, qui ne veut pas être le seul joueur mis en avant lors des apparitions médiatiques des Bleus. Avec cette sortie pleine de maîtrise, Kylian Mbappé a en tout cas réussi son examen, et se pose comme un leader dévoué à son pays et à son équipe, et surtout plus concentré sur le match face à Gibraltar que sur les supputations sur son avenir.