EdF : Zidane abuse, Rothen a trouvé plus fort que Benzema

Dans : Equipe de France.

Plus sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France depuis 2015, Karim Benzema enchaîne les grandes performances sous le maillot du Real Madrid.

Mardi, lors du choc contre l’Athletic Bilbao en Liga, l’attaquant de 32 ans a inscrit un doublé pour offrir une importante victoire à son équipe (3-1). Auteur de 10 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, KB9 confirme son statut de top player au Real. Si bien que Zinédine Zidane n’a pas hésité à qualifier son buteur de « meilleur attaquant français de l'histoire ». Une déclaration pas vraiment au goût de Jérôme Rothen.

« Benzema est l’un des meilleurs, oui. Le meilleur, c'est toujours pareil, c'est compliqué de comparer les générations. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas garantir qu'il soit le meilleur. Ce qui me dérange dans les propos de Zidane, c'est qu'on a l'impression qu'il entraîne les meilleurs joueurs de l'histoire, c'est tout le temps comme ça. C'est logique qu'il dise du bien de ses joueurs pour les garder. Je ne retire rien aux qualités de Karim Benzema. Mais ça minimise ce que d'autres attaquants de très haut niveau ont réalisé à l'image de Jean-Pierre Papin qui a eu un Ballon d'or. Henry ? J'ai eu la chance de jouer avec lui, c'était hallucinant ce qu'il faisait avec un ballon et son apport offensif. Il est champion d'Europe et du monde. Il a joué à Barcelone dans une grande équipe, il a la statue à Arsenal... Que Karim fasse partie des meilleurs, il n'y a pas de problème, mais de là à dire que c'est le meilleur, pour moi ça manque de sincérité. On a l'impression que Zidane ne veut pas se braquer et que tout est magnifique », a répliqué le consultant de RMC, qui pense que Benzema n’arrivera jamais au niveau des légendes tricolores, surtout parce qu’il n’a rien gagné avec sa sélection...