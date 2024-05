OM ‍: Longoria démission, un proche de Zidane lance la charge

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille ne jouera pas en Europe la saison prochaine et Pablo Longoria doit assumer cet échec. Certaines voix s'élèvent et demandent le départ du président de l'OM.

Cette fois, il doit faire face seul à la réalité sportive, après une saison désolante en Ligue 1, et sauvée par un joli parcours en Europa League, Pablo Longoria va devoir justifier à Frank McCourt que l'Olympique de Marseille ne disputera ni la Ligue des champions, ni l'Europa League et encore moins la Ligue Europa Conférence en 2024-2025. La faute à un mercato raté et à une valse des entraîneurs dont Longoria est le responsable. Alors, tandis que la tempête gronde du côté du Vélodrome, Christophe Dugarry n'a pas été tendre avec l'actuel patron de l'OM. Pour le champion du monde 98, dont on sait qu'il est vraiment très proche de Zinedine Zidane, l'heure est venue pour Pablo Longoria de tirer les conséquences de son échec et de démissionner.

Ni vente, ni départ, Pablo Longoria reste à l'OM https://t.co/vjIuWuo8pz — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2024

Au micro de RMC, Christophe Dugarry a eu la dent dure à l'encontre du président de l'Olympique de Marseille. « Bien sûr que les joueurs on peut leur taper dessus, ils sont moyens. Mais le problème des joueurs, c’est qu’ils étaient moyens déjà depuis le début. Depuis le début de la saison, on a tous constaté qu’ils étaient moyens et que c’était un pari. Qui est responsable? Les joueurs ou le mec qui tente les paris? Si Longoria doit passer à la caisse ? Mais oui c’est évident ! Je veux bien qu’on dise que tel joueur n’a pas sa place, que lui n’a pas été bon, mais moi sur la saison de l’Olympique de Marseille je le dis et je le redis, je pense que les joueurs ont fait ce qu’ils pouvaient, ce qu’ils étaient capables de faire. Moi, je n’attendais rien de plus et surtout rien d’extraordinaire. Ce sont les dirigeants et Pablo Longoria qui nous ont expliqué que ces joueurs-là avaient un avenir et pouvaient être intéressants pour l’OM. Et ils les ont surpayés. On se pose la question sur les joueurs, mais avant de penser aux joueurs j’ai envie de me poser la question sur le président. Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission. Peut-être que l’actionnaire ne l’acceptera pas, mais à travers sa démission, qu’il peut la poser, il montrera qu’il la totale responsabilité de ce qui s’est passé. C’est lui le seul et unique responsable », a lancé un Christophe Dugarry très remonté contre Pablo Longoria.

Longoria ne démissionnera pas

Des propos assassins qui vont évidemment remettre de l'huile sur le feu à Marseille où cette fin de saison a tendu l'ambiance. Mais, aux dernières nouvelles, Pablo Longoria, qui avait connu un petit moment de déprime au moment de l'hiver, a retrouvé du tonus. Et surtout, l'actuel président de l'OM bénéficie du soutien très ferme de Frank McCourt. De quoi calmer Christophe Dugarry et repousser sine die l'hypothèse d'une démission de Longoria. D'autant que dimanche soir, au Havre, le patron de l'Olympique de Marseille a assumé ses responsabilités et précisé qu'il avait déjà son plan pour ramener l'OM vers les sommets.