EdF ‍: Avec Lacazette, Deschamps va faire une grave erreur

Didier Deschamps a récemment annoncé sa liste de joueurs convoqués pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne à partir du 14 juin. Pourtant auteur d'une grande saison avec l'OL, Alexandre Lacazette n'y est pas.

L'équipe de France est presque prête pour disputer le prochain Euro. Du moins, on connait tous les joueurs qui vont y prendre part, sauf blessures. Didier Deschamps a donné sa liste jeudi dernier. Et quelques choix forts sont à souligner, comme la présence de N'Golo Kanté ou encore l'absence d'Alexandre Lacazette. Une absence que ne comprennent pas de nombreux fans et observateurs du monde du football. Cette saison avec l'OL, l'ancien d'Arsenal a planté 20 buts toutes compétitions confondues et aura été l'un des éléments importants pour sauver les Gones. Mais encore une fois, Deschamps a décidé de s'en passer. De quoi interloquer Didier Roustan et ce, avant tout pour des raisons sportives.

Lacazette, Deschamps se tire une balle dans le pied ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur l'attaquant lyonnais, qui aurait mérité selon lui d'aller à l'Euro 2024 avec les Bleus. « Lacazette... J'adore ce joueur. Perso, je l'aurais pris. C'est un profil intéressant, un vrai joueur de football. Ce n'est pas une fusée comme on a en équipe de France. Dos au but, il peut jouer. Giroud ne va pas faire tous les matchs. Lacazette, Griezmann, ce n'est pas du luxe. Surtout si Griezmann est en-dedans. C'est important d'avoir des joueurs fins, avec du métier. Si on enlevait Lacazette de Lyon, ce serait la fin des haricots. J'entends dire que ça s'était pas bien passé avec Deschamps, mais ça s'est passé avec plein de joueurs. Avec Lacazette, il y avait des certitudes et des garanties. Il a un profil qu'on n'a pas », a notamment indiqué Didier Roustan, peiné de ne pas voir Lacazette avec l'équipe de France, surtout que Deschamps aurait pu prendre un autre joueur, lui qui en a sélectionné 25 et non 26.