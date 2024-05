EdF ‍: La liste des 26 avec Barcola et Digne, TF1 se mouille

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce jeudi 16 mai lors du JT de 20h de TF1, Didier Deschamps dévoilera sa liste des 23 à 26 pour l'Euro 2024 en Allemagne. Peu de surprises devraient être présentes.

On le sait, Didier Deschamps n'aime pas vraiment le changement. Le sélectionneur de l'équipe de France s'appuie sur des joueurs qu'il connait et qui ont déjà du vécu ensemble. Pour cet Euro 2024 en Allemagne, cela devrait encore être le cas. Deschamps devra néanmoins faire avec quelques blessures importantes. Ce jeudi 16 mai, il donnera sa liste des 23 à 26. L'occasion pour TF1 de se projeter sur cette prise de parole toujours aussi attendue, et qui suscite un gros engouement pour savoir qui défendra les couleurs de la France au prochain championnat d'Europe.

Deschamps prêt à appeler Barcola ?

Le média est parti du principe que Didier Deschamps sélectionnerait le maximum de joueurs, à savoir 26. Cela laisse de la place à plus de joueurs que prévus, et forcément quelques surprises. Comme les présences de Mattéo Guendouzi, Bradley Barcola ou encore Lucas Digne. Le premier réalise une bonne saison avec la Lazio même s'il a perdu du temps de jeu récemment sous Igor Tudor. Mais il était de l'aventure en 2022. L'ancien lyonnais a pris du poids cette saison avec le PSG, même s'il était encore clairement trop tendre pour la Ligue des Champions. Didier Deschamps pourrait donc le prendre pour l'avenir. Ce serait tout le contraire avec Lucas Digne, sollicité pour son expérience et sa solidité physique pour bien défendre comme il le fait en Premier League avec Aston Villa.

La liste pronostiquée par TF1 :

Gardiens (3) : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan AC), Brice Samba (Lens).

Défenseurs (9) : Jonathan Clauss (OM), Lucas Digne (Aston Villa), Axel Disasi (Chelsea), Théo Hernandez (Milan AC), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux (7) : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio Rome), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Attaquants (7) : Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (Milan AC), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG).

Encore un peu de patience donc avant de connaître le verdict final. Aurélien Tchouameni et Mike Maignan sont actuellement blessés et pas mal d'inquiétude demeure à leur sujet.