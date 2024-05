EdF ‍: Pour son dernier tour de karting, Giroud vise la pole

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Appelé par le sélectionneur Didier Deschamps, Olivier Giroud va disputer l’Euro avec l’équipe de France cet été. Un rendez-vous important pour l’attaquant du Milan AC qui jouera sa dernière grande compétition en sélection.

Si certains ont douté jusqu’à l’annonce de Didier Deschamps, Olivier Giroud (37 ans) n’a pas tremblé devant le JT de TF1 jeudi soir. L’attaquant de l’équipe de France fait partie des cadres du sélectionneur et s’attendait à voir son nom dans la liste pour l’Euro 2024. « J’étais plutôt serein. Sans appréhension particulière, a avoué l’avant-centre du Milan AC dans un entretien accordé au Parisien. Après, il y a toujours une forme d’excitation à l’annonce d’une liste. »

« N’Golo c’est un rayon de soleil » : Olivier Giroud salue le retour de Kanté chez les Bleus pour l’Euro 2024

➡️ https://t.co/xciCbOl96s pic.twitter.com/CHNZv0kUbK — Le Parisien | sport (@leparisiensport) May 16, 2024

Il faut dire que ce n’est pas une liste comme les autres pour Olivier Giroud. L’international tricolore va sans doute disputer sa dernière grande compétition avec les Bleus. Un moment forcément particulier. « Ainsi va la vie. Ma carrière se rapproche de la fin. Ça fait un peu bizarre, je sus un brin nostalgique, a confié le Rossonero. Mais ces sentiments sont contrebalancés par mon impatience de rejoindre bientôt les copains pour participer à l’aventure à l’Euro, que j’espère la plus belle possible. »

Giroud veut atteindre les 60 buts

Huit ans après la finale perdue contre le Portugal à domicile, l’ancien Montpelliérain espère bien rectifier le tir. Et pourquoi pas conforter son statut de meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 buts). « J’entends déjà apporter ma pierre à l’édifice, prendre un maximum de plaisir et aller le plus loin possible dans le tournoi. Ce trophée nous a tendu les bras en 2016 avant de se dérober en finale. J’aimerais par-dessus tout le gagner. Et si je peux atteindre voire dépasser cette barre symbolique des 60 buts, je ne fais pas passer mon tour. Mais je n’en fais pas une obsession », a rassuré Olivier Giroud, qui rêve de finir en beauté.