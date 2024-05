« ‍La France meilleure avec lui ‍», Deschamps explique le retour de Kanté

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Cadre de l’équipe de France lors de la victoire à la Coupe du Monde 2018, N’Golo Kanté est de retour aux affaires ! Plus convoqué chez les Bleus depuis juin 2022, le milieu de terrain de 33 ans pensait avoir dit adieu aux Bleus en signant en Arabie Saoudite dans le club d’Al-Ittihad l’été dernier. Mais il n’en est rien puisque l’ancien joueur de Chelsea fait partie de la liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Une surprise de taille que le sélectionneur explique sans détour.

🗣️ N'Golo Kanté de retour en Bleu : "L'équipe de France sera plus forte" avec l'ancien joueur de Chelsea, justifie Didier Deschamps



« L’équipe de France sera meilleure avec lui »

« Je peux comprendre que les supporters n'aient pas forcément en tête le parcours de Kanté qui sortait d'une saison où il a très peu joué, avec une grave blessure. Si ce n'avait pas été le cas, il aurait sans doute fait partie de la liste pour la Coupe du monde. Il a fait une saison complète, en Arabie Saoudite. Il a retrouvé toutes ses capacités physiques. De par son vécu, son expérience, je suis convaincu que l'équipe de France sera meilleure avec N'Golo Kanté. Il a retrouvé ses capacités athlétiques. Il a enchaîné beaucoup de matchs. On pourra discuter de l'intensité spécifique en Arabie Saoudite. Mais il a joué plus de 4 000 minutes durant la saison, c'est plus de 40 matchs. Je n'ai pas de doutes sur ce qui faisait sa force », a expliqué le sélectionneur des Bleus sur TF1.