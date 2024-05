Zaïre-Emery à l'Euro, Daniel Riolo craint la boulette de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour l’Euro et comme cela était pressenti, Warren Zaïre-Emery en fait partie. Le milieu du PSG va connaître sa première compétition avec la France.

Après une première saison pleine en professionnels sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery va (déjà) disputer sa première grande compétition avec l’Equipe de France. Le milieu de terrain de 18 ans a effectivement été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne. Et même s’il semble en retrait dans la hiérarchie des milieux de terrain face à Kanté, Tchouaméni, Fofana, Camavinga, Rabiot et Griezmann, le « Titi » parisien aura son coup à jouer. Didier Deschamps a été très clair à ce sujet en conférence de presse jeudi soir en indiquant que les sept milieux de terrain sélectionnés étaient des potentiels titulaires à ses yeux, ce qui n’a pas toujours été le cas lors des listes précédentes, où des joueurs étaient appelés avec l’étiquette du remplaçant.

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a réagi à la liste tricolore pour l’Euro et à la présence de Warren Zaïre-Emery. Le journaliste de l’After Foot n’a pas caché ses inquiétudes et ses craintes pour le jeune milieu de terrain parisien. Et si tout n’allait pas trop vite pour lui, alors que sa deuxième partie de saison dans la capitale française laisse vraiment à désirer ? « Je ne comprends pas que pour les gens, ce soit si évident que Zaïre-Emery soit dans la liste. On parle d’un gamin de 18 ans qui fait sa première saison complète. Il fait une bonne première partie de saison et sur la deuxième, il a montré beaucoup de limites et de fatigue. Je ne remet pas en cause son niveau, je l’aime bien ce gamin » a lancé le journaliste de RMC avant de poursuivre.

Daniel Riolo a quelques doutes sur Zaïre-Emery

« Mais qu’il soit déjà à l’Euro à son âge en ayant fait une demi-saison, pardon c’est une surprise. Mon avis, c’est que c’est une surprise. Le secteur du milieu de terrain en France n’est peut-être pas assez fourni, et pour preuve on est obligé d’aller chercher Ngolo Kanté et qu’on maintient des gars comme Rabiot. On a des problèmes au milieu. Mais un joueur comme Zaïre-Emery dans la liste, c’est une surprise, même chose pour Barcola d’ailleurs. On a le droit de trouver que ça va vite, qu’on l’intègre très vite. Pas trop vite, j’espère… » a analysé Daniel Riolo, qui redoute que tout aille un peu trop vite pour Warren Zaïre-Emery, et qui espère que le jeune milieu de terrain du PSG ne se grillera pas. Des craintes qui pourraient d’ailleurs s’accentuer dans le cas où il viendra à disputer les Jeux Olympiques en plus de l’Euro cet été.