EdF ‍: Ferland Mendy jouera l'Euro 2024

Par Mehdi Lunay

Boudé par Didier Deschamps depuis septembre 2022, Ferland Mendy va revenir en Equipe de France. Le latéral du Real Madrid, très performant cette saison, remplacera Lucas Hernandez dans la liste de l'Euro 2024 ce jeudi.

Les latéraux et Didier Deschamps, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour en Equipe de France depuis plusieurs années. Le sélectionneur français peine à trouver des joueurs indiscutables à ce poste et préfère souvent utiliser des centraux comme Jules Koundé ou Benjamin Pavard à ces postes. Titulaire avec le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, Ferland Mendy symbolise ce problème. L'ancien lyonnais n'a plus joué en bleu depuis septembre 2022, ratant le Mondial 2022. Mais, la grave blessure au genou de Lucas Hernandez oblige Deschamps à le rappeler. Mendy sera dans la liste pour l'Euro 2024 ce jeudi selon les informations de Bertrand Latour qui suit l'Equipe de France pour la Chaîne l'Equipe.

« Une des interrogations de la liste est de savoir qui va jouer au poste d’arrière gauche puisque Lucas Hernandez s’est blessé avec le Paris Saint-Germain. Ferland Mendy, défenseur gauche du Real Madrid, devrait être dans la liste de Didier Deschamps qui pourrait compter jusqu’à 26 joueurs. Ferland Mendy n’a plus joué en Equipe de France depuis septembre 2022 donc ça fait très longtemps que l’arrière gauche n’est pas venu en Equipe de France. Il a été privilégié au détriment d’autres joueurs pour occuper ce poste donc il ne part pas pour être titulaire puisque Théo Hernandez joue habituellement à ce poste-là », a t-il indiqué dans l'Equipe de choc ce mercredi. A la lecture de ces propos, on peut en déduire que Lucas Digne serait encore une fois sacrifié juste avant une grande compétition.