L1 ‍: Ancelotti à Reims, contact établi ‍!

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

En quête d’un successeur à Will Still, le Stade de Reims explore plusieurs pistes et l’une d’entre elle mène à Davide Ancelotti, actuel adjoint de son père Carlo Ancelotti au Real Madrid.

A la recherche d’un banc pour lancer sa carrière de numéro un, Davide Ancelotti ne laisse pas insensible le Stade de Reims. A en croire les informations de L’Equipe, le fils de Carlo Ancelotti fait partie des prétendants du club champenois pour le poste d’entraîneur, laissé vacant depuis le départ de Will Still. Le quotidien national dévoile que l’état-major du Stade de Reims va s’entretenir avec six à sept coachs en visio, puis en retenir trois qu’ils rencontreront en physique.

L1 : Luka Elsner en contact avec Reims https://t.co/mNIGAxsv76 — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2024

Davide Ancelotti fait partie des entraîneurs ciblés, au même titre que Luka Elsner (Le Havre), Joël Magnin (Young Boys), Joao Sacramento (libre) et Miron Muslic (Bruges), d’après les précisions de Foot Mercato. Reste maintenant à voir qui aura les faveurs du club champenois alors que Samba Diawara, ancien adjoint de Will Still, a assumé un parfait intérim en fin de championnat avec des victoires contre l'Olympique de Marseille puis face au Stade Rennais. Cela ne devrait en revanche pas aller plus loin pour lui puisque Jean-Pierre Caillot souhaite repartir sur un nouveau projet avec un coach aux idées neuves pour un nouveau cycle de deux à trois ans au minimum.