EdF ‍: La vraie raison du retour de Kanté dévoilée

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, Didier Deschamps a surpris les observateurs en rappelant N'Golo Kanté en Equipe de France pour l'Euro 2024. Pour Jérôme Rothen, ce choix n'était pas prévu et doit son origine dans la débâcle des Bleus en mars dernier.

Après Karim Benzema en 2021, Didier Deschamps a encore concocté une surprise dans une liste pour l'Euro. Absent de l'Equipe de France depuis 2022, N'Golo Kanté ira en Allemagne. Un choix surprenant après de nombreuses blessures et surtout un exil en Arabie Saoudite cette saison. Elément clé lors du sacre mondial de 2018, Kanté ignore encore quel sera son rôle chez les Bleus. En son absence, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Adrien Rabiot ont pris le relais. Ils ont été performants puisque la France a atteint avec eux la finale du mondial 2022 au Qatar.

Kanté revient en sauveur du milieu français

Cependant, les derniers mois ont montré qu'ils pouvaient souffrir avec notamment une inquiétante défaite contre l'Allemagne en mars (0-2). Ce dernier rassemblement a contraint Didier Deschamps à rappeler N'Golo Kanté pour l'Euro 2024. C'est la théorie défendue par Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Ces dernières sorties ratées ont inquiété le sélectionneur français, lequel pense avoir besoin de Kanté pour gagner l'Euro alors qu'il ne devait pas le reprendre en bleu au départ.

🇫🇷 Les Bleus suffisamment armés pour remporter l'Euro ?



🗣️ @rothenjerome : "On s'est pas mal fait bouger ces derniers temps et pourquoi il a rappelé Kanté ? Parce qu'il y a des cadres, au milieu, qui ont montré leurs limites !" #RMCLive pic.twitter.com/E5UFimPOgB — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 17, 2024

« Dernièrement, on s’est bien fait bouger en amical. Que ce soit en Grèce, en Allemagne, contre l’Allemagne à Lyon où on a pris une leçon. Didier, je le connais bien. Tout le monde avait dit après les matchs de mars : « C’est pas grave ! Les joueurs sont en pleine ligue des champions, ils ont la tête ailleurs ». Bah, la preuve que non parce qu’il a bouleversé son groupe et son milieu de terrain. Pourquoi N’Golo Kanté revient ? Didier nous dit que s’il avait été apte, il aurait été dans le groupe. La preuve que non. S’il devait être pris, il l’aurait été dès le dernier rassemblement. S’il l’a pris c’est que des joueurs ont montré leurs limites, beaucoup trop de limites, et que les joueurs présents avec le statut de cadres... c’est insuffisant ! Deschamps se dit que pour gagner une compétition aussi dure que l’Euro il va falloir que le milieu de terrain soit sûr. Il faut des mecs qui court, qui se font mal, qui ont l’expérience, qui ne paniquent pas avec le ballon et qui rassurent les autres. C’est tout ce que dégage N’Golo Kanté », a t-il analysé. Humainement comme sportivement, Kanté est assurément l'homme parfait selon son ancien coéquipier caennais Jérôme Rothen.