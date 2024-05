Liste à 20h ‍: Didier Deschamps, TF1 et la clé USB

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Dans un moment toujours très attendu, Didier Deschamps parlera au journal télévisé de TF1 pour donner la liste des joueurs convoqués pour l'Euro. Le journaliste Gilles Bouleau en dit plus sur le déroulement de cette journée spéciale.

C’est ce jeudi à 20h00 que Didier Deschamps donnera la liste des joueurs convoqués pour défendre les couleurs de la France à l’Euro. Si cela peut encore changer jusqu’au 7 juin, les convocations sont toujours très attendues dans cet exercice auquel le sélectionneur est désormais rôdé. C’est aussi le cas de son compère sur ces annonces, le présentateur TV Gilles Bouleau. Ce dernier s’est confié au Parisien sur le déroulement de cette soirée particulière, et notamment le fait qu’il y ait pas mal de secret autour de cette prise de parole. Si le duo fonctionne bien et que les questions qui suivent l’annonce de la liste ne sont en général pas bien virulentes, il y a tout de même un protocole à respecter et le journaliste de TF1 en a dit un peu plus, notamment sur le fait qu’il était informé très tardivement de cette fameuse liste et de son contenu.

Téléphones interdits dans la salle

« A quel moment je suis au courant de la liste ? Quelques minutes avant le journal, dix ou quinze minutes avant… Pas plus ! Il est même arrivé que je survole la liste, sans vraiment la connaître. Et top, c’est parti ! On s’imagine que je suis dans le secret des dieux, que je suis dans le bureau de Didier Deschamps depuis plusieurs jours, ou alors qu’il me fait des confidences bien avant le jour J. Tout ça n’est pas vrai », a livré Gilles Bouleau, qui n’a donc pas beaucoup de temps pour préparer les questions au sélectionneur, mais c’est le meilleur moyen d’éviter les fuites.

En effet, la liste doit être préparée en amont pour que l’infographie soit parfaite et qu’il n’y ait pas d’erreurs, ni de surprises avec un joueur méconnu qui serait sélectionné. Résultat, les informations arrivent bien plus tôt à TF1, qui s’évertue à conserver le secret. « La liste arrive dans nos locaux aux alentours de 17h30 via une clé USB devenue célèbre. Didier Deschamps arrive, lui, plus tard, vers 19 heures. Cette clé est enfermée dans une salle où les téléphones sont interdits avec un personnel de sécurité. Dans cette salle, le service infographie travaille pour préparer le visuel à partir d’une liste de soixantaine de noms qu’on avait anticipée. On ne peut pas être pris de court avec un Chimbonda qui sort de sa besace. Avec cette technique, depuis 2014, il n’y a jamais eu le début du quart d’une fuite de TF1 », a livré le journaliste, qui assure être un grand fan de football et en particulier d’Antoine Griemann. A priori, l’attaquant de l’Atlético de Madrid sera bien dans la liste…