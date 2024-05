OL ‍: Tiraillé comme jamais, Aulas a du trancher

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi, les supporters de l'OL ne sauront plus où donner de la tête avec les finales de leurs équipes masculine et féminine. Jean-Michel Aulas était bien embêté pour choisir dans quel stade aller. Le président de la Ligue féminine ira finalement à Villeneuve d'Ascq.

Samedi, il y aura embouteillage à Lyon et le célèbre tunnel de Fourvière n'y sera pour rien cette fois-ci. Le hasard du calendrier offre deux grandes finales à l'OL à quelques minutes d'intervalle. A 18h, les féminines défieront le FC Barcelone à Bilbao pour tenter d'empocher une 9e Ligue des champions. A 21h, les hommes joueront eux la finale de la coupe de France contre le PSG au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Deux matchs attendus et un dilemme pour les fidèles supporters des deux équipes. Dans quel stade se rendre samedi ? En Espagne ou dans le Nord de la France ? Jean-Michel Aulas devait aussi s'interroger et sa réponse ne va pas contenter tout le monde.

Aulas ira voir OL-PSG en coupe de France

En effet, l'ex-président de l'OL a annoncé qu'il assistera sur place à la finale de la coupe de France OL-PSG. « J'aurais vraiment aimé faire les deux. Mais j'ai regardé, et ce n'était vraiment pas possible d'un point de vue logistique », a t-il confié à L'Equipe. Un choix qui fera débat pour ce défenseur du football féminin en France, récemment élu premier président de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Ses détracteurs souligneront qu'une finale de Ligue des champions est plus importante qu'une finale de coupe, d'autant qu'un 9e titre européen est en jeu pour les Fenottes et qu'aucun représentant officiel français ne ferait le déplacement au Pays Basque.

Jean-Michel Aulas n’assistera pas à la finale de Ligue des champions féminine… entre l’OL et le FC Barcelone. 😳❌



Le patron de la Ligue féminine de football professionnel préfère assister à la finale de la Coupe de France masculine entre le PSG et l’OL… le même soir. 😅



(via… pic.twitter.com/3jLpysP6Kt — Footeuses (@foo_teuses) May 21, 2024

Cependant, Jean-Michel Aulas est aussi le vice-président de la FFF et sa présence aux côtés de Philippe Diallo est tout sauf illogique. La finale de la coupe de France est un évènement très important pour la 3F avec la présence attendue du président de la République Emmanuel Macron au stade Pierre-Mauroy. L'OL lui ne tranchera pas du côté du Groupama Stadium puisque les deux finales lyonnaises seront retransmises sur écran géant l'une à la suite de l'autre samedi soir.