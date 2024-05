Euro 2024 ‍: La liste de Deschamps est connue, sauf grosse surprise

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps va tout dévoiler ce jeudi soir en ce qui concerne les joueurs français appelés à l'Euro. Le groupe est déjà quasiment connu, mais le suspense sera encore présent jusqu'au bout.

C’est ce jeudi soir que le sélectionneur de l’équipe de France va dévoiler sa liste des joueurs retenus pour l’Euro qui débutera le mois prochain en Allemagne. Un rendez-vous très attendu car les Bleus font partie des favoris pour cet évènement, avec notamment un certain Kylian Mbappé en capitaine et leader. En attendant les premiers matchs, cette liste va permettre de se projeter dans la compétition, et en raison de nombreuses incertitudes physiques, Didier Deschamps devrait céder à la tentation en convoquant plus que les 23 joueurs habituels. L’UEFA autorise depuis peu les sélectionneurs à monter jusqu’à 26 éléments, et « DD » devrait s'en approcher. Le but est ainsi de concerner tout le monde, y compris les joueurs qui sont pour le moment incertains sur le plan physique, comme Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman. L’ancien coach de l’OM compte bien les prendre et aviser, comme il a le droit de le faire jusqu’à la liste définitive le 7 juin.

⏱️ Un mois à patienter avant de vibrer tous ensemble avec l’EURO 🇫🇷😍#FiersdetreBleus pic.twitter.com/jKhqnCzRIg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2024

Les indiscrétions pleuvent et les talents divinatoires vont se faire connaitre d’ici à ce jeudi soir, mais il y a tout de même des fortes indications qui se corroborent pour le moment. Selon France Info, Didier Deschamps va bien appeler deux des promesses du PSG en la personne de Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, malgré une deuxième partie de saison moins convaincante. De quoi apporter de la jeunesse au groupe, qui comprendra toujours ses cadres d’expériences que sont Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Mike Maignan, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard et Ousmane Dembélé.

Une défense à consolider pour Deschamps

Pour le reste, l’un des chantiers de Didier Deschamps sera de trouver la bonne carburation en défense, où la jeunesse débarque en raison de la retraite de Raphaël Varane et de la blessure de Lucas Hernandez. William Saliba a le vent en poupe, mais les habitués Konaté et Upamecano auront leur mot à dire. Les Mondialistes de 2022 auront un petit avantage sur la concurrence, ce qui devrait permettre à Matteo Guendouzi de passer le cut, tout comme Marcus Thuram ou Kolo-Muani.

La liste probable de Didier Deschamps : Maignan, Samba, Areola - Clauss, Koundé, Konaté, Upamecano, Pavard, Saliba, T. Hernandez, Mendy - Rabiot, Tchouaméni, Camavinga, Fofana, Zaïre-Emery, Guendouzi - Griezmann, Mbappé, Coman, Dembélé, Kolo-Muani, Giroud, Thuram, Barcola