EdF ‍: « ‍Je pense à l’Euro ‍», il rêve d’être la méga surprise de la France

Par Corentin Facy

Jeudi soir, Didier Deschamps annoncera les joueurs sélectionnés pour l’Euro 2024 avec la France. En forme avec Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta rêve d’être la grosse surprise de la liste.

Ces dernières semaines, Didier Deschamps a sans doute observé avec beaucoup de curiosité les matchs de Cyrstal Palace. Et pour cause, le nom de Michael Olise est revenu sur le devant de la scène puisque le milieu offensif de 22 ans brille avec les Eagles au point d’être cité comme un potentiel outsider pour intégrer sur le gong la liste de Didier Deschamps pour l’Euro avec l'Equipe de France. Michael Olise n’est d’ailleurs pas le seul joueur français de Crystal Palace qui brille en 2024. Auteur de 10 buts lors des 12 derniers matchs de Premier League, Jean-Philippe Mateta aspire lui aussi à intégrer les Bleus. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais (26 ans) a confié qu’il rêvait d’une très belle surprise jeudi à 20 heures au moment de l’annonce de la liste par Didier Deschamps dans le journal de TF1.

« Mon objectif ? Les Bleus ! C'est trop important pour moi. Je ne vais pas me cacher, je pense à l'Euro. L'équipe de France, c'est mon objectif numéro 1, mon rêve de gosse. Je vais regarder la liste. Mon changement de statut ? Franchement, je n'ai rien changé, j'ai bossé. Je ne peux pas vous dire que je me suis entouré d'une grosse équipe et que j'ai tout changé, parce que j'ai toujours eu une équipe autour de moi. J'ai toujours dit aux entraîneurs ou aux directeurs sportifs que je voulais jouer. Je crois que les gens au club sont contents pour moi actuellement » a livré Jean-Philippe Mateta, qui brille en Premier League et qui croise les doigts pour intégrer à la surprise générale la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. En attendant, son nom est beaucoup évoqué dans la presse ces derniers jours, notamment car ses performances en font un joueur courtisé. En Italie, il se murmure par exemple que Naples pourrait miser sur lui pour compenser un éventuel départ de Victor Osimhen lors du mercato estival. De quoi envisager l’avenir avec ambitieux pour Jean-Philippe Mateta.