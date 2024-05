EdF ‍: Manu Petit critique déjà Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

À un petit mois du début de l’Euro 2024 en Allemagne, Didier Deschamps a dévoilé une liste de 25 joueurs pour représenter l’équipe de France. Une annonce qui n’emballe pas trop Manu Petit.

Depuis qu’il a pris la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a souvent fait dans le classique pour ses listes, en réservant parfois quelques petites surprises. Cela a de nouveau été le cas ce jeudi avec le retour de N'Golo Kanté, qui n’avait plus joué avec les Bleus depuis juin 2022, et la première convocation du Parisien Bradley Barcola. Mais autour de ces deux surprises, surtout pour la première car l’arrivée de l’ancien attaquant de l’OL était attendue après sa belle saison au PSG, DD a sélectionné un groupe de fidèles. Même si certains de ses éléments ont connu une saison compliquée, comme Kolo Muani, Konaté, Upamecano ou Clauss, Deschamps a préféré faire confiance aux joueurs qu’il connaît bien pour aborder au mieux cet Euro 2024. Un manque de panache qui ne plaît pas trop à Manu Petit.

« Ce qui me préoccupe, c’est le milieu de terrain… »

🗣💬 "Ma première impression, c'est le conformisme de Deschamps. Il s'appuie encore sur l'énorme ossature de champions du monde. Mais ce qui me préoccupe est le milieu de terrain..."



Manu Petit analyse la liste des 25 Bleus choisis pour l'Euro 2024. pic.twitter.com/eBcAdtk6rJ — After Foot RMC (@AfterRMC) May 16, 2024

« Ma première impression, c'est le conformisme de Deschamps. Il s'appuie encore sur l'énorme ossature de champions du monde. Même s’il a longtemps suivi son mentor, qui était Aimé Jacquet, il continue de suivre ses principes. C’est ce qui lui permet d’être performant avec son équipe en faisant confiance en un groupe. Je ne suis pas trop enthousiaste avec ce groupe. Je reste confiant, car on reste l’équipe à battre depuis 25 ans, on est devenu une équipe à éviter absolument pour beaucoup de nations, comme l’Angleterre par exemple. Mais ce qui me préoccupe, c’est le milieu de terrain… Je n’ai pas été impressionné par Tchouaméni au Real cette saison. Il a des qualités, il est solide, mais il n’a pas franchi de palier à Madrid. Kanté ? J’ai vu pas mal de ses matchs. Et l’Arabie Saoudite, c’est très loin du niveau du foot européen. Je suis ravi de le revoir en équipe de France, car c’est un super homme. Il donnera tout ce qu’il a dans les tripes. Le milieu de la France est en difficulté, Deschamps le prend pour pallier certaines lacunes », a expliqué le consultant de RMC, qui aurait aimé que Deschamps tente des choses plus osées avec par exemple Alexandre Lacazette ou Michael Olise.