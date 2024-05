PSG ‍: Humilié par Paga et Antonetti sur Barcola, Riolo répond

Dans : PSG.

Après une très bonne première saison sous les couleurs du PSG, Bradley Barcola disputera l'Euro 2024 en Allemagne avec l'équipe de France. Une belle prouesse qui ravit Laurent Paganelli.

Bradley Barcola a fait taire de nombreuses critiques à son sujet ces derniers mois. L'ancien de l'OL s'est parfaitement adapté au système et idées de jeu de Luis Enrique. Comme récompense suprême, il disputera l'Euro 2024 avec les Bleus de Didier Deschamps. Daniel Riolo, qui a passé pas mal de son temps à le tacler, le trouvant trop tendre et... trop mal-coiffé pour le haut niveau, a été chargé ces dernières heures sur le plateau du Canal Football Club par Laurent Paganelli et Frédéric Antonetti. Paga lui a même conseillé de « fermer sa gueule » pour éviter de dire « des conneries ». Forcément la séquence (à voir ci-dessous) a très vite fait parler, à commencer par Daniel Riolo lui-même.

Daniel Riolo pris à partie sur Canal+, il préfère en rire

Paganelli et Antonetti qui se mettent ensemble pour détruire Riolo sur le cas Barcola à heure de grande écoute.

Paganelli et Antonetti qui se mettent ensemble pour détruire Riolo sur le cas Barcola à heure de grande écoute.

Sur compte X, le consultant s'est en effet fait un malin plaisir à commenter cette séquence en sortant la sulfateuse : « Là franchement c’est cadeau … être interpellé par ces gars là … alors là quelle délice ! Ma journée ensoleillée en tout cas », avant de rajouter : « Sinon les gens dont les références sont Paga et Antonetti comment dire, vous voulez pas vite arrêter de me suivre… torchons et serviettes c’est pas le même tiroir… enfin la c’est même le PQ… merci pour votre bienveillance ». En tout cas, malgré ces réponses, le fait est que Barcola a été récompensé de sa belle saison. Le meilleur l'attend peut-être avec une titre en Coupe de France et un Euro 2024 à aller chercher avec les Bleus. Cette saison avec Luis Enrique, le crack tricolore a planté 5 buts et délivré 9 passes décisives. Encourageant pour la suite des opérations, surtout qu'il évoluera sans Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine.