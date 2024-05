Le PSG fait virer Letang, le LOSC a craqué

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour obtenir un accord avec Lille dans le but de récupérer Leny Yoro, le PSG est passé outre Olivier Letang afin de faire accélérer le dossier. Cela pourrait mettre le Real Madrid KO.

Le Paris SG fait partie des clubs français qui n’a pas à se pencher sur le nom de son futur entraîneur, de son président ou de son directeur sportif. Tout est déjà bouclé à ce niveau sauf grosse surprise dans les jours à venir, et le champion de France compte en profiter pour accélérer sur son mercato. De gros mouvements sont à prévoir, et le PSG l’a prouvé l’été dernier. Ce n’est pas parce que les stars mondiales ne vont plus signer comme à l’époque de David Beckham, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic, Daniel Alves, Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé, qu’il va fonctionner à l’économie. Dépenser gros n’est pas interdit et Paris a envie de trouver sa perle rare en défense pour compenser la sérieuse blessure de Lucas Hernandez, et le fait qu’il faudra bien un jour prendre la relève de Marquinhos.

Plus de 50 millions pour Yoro, Lille dit oui

Leny Yoro, auteur d’une saison impeccable avec Lille à seulement 18 ans, fait clairement saliver Luis Campos, qui a oeuvré chez les Dogues il n’y a pas si longtemps que cela. Jusqu’à présent, le président du LOSC Olivier Letang, ancien dirigeant du PSG, freinait clairement au bouclage de ce dossier, attendant notamment un geste du Real Madrid pour une éventuelle surenchère. Un comportement qui n’a pas tenu face au forcing parisien, comme l’explique le journaliste madrilène Andres Martinez, qui révèle qu’Olivier Letang a tout simplement été écarté des discussions, pour mieux permettre à Lille d’accepter l’offre du PSG. Ainsi un accord de principe a été trouvé pour un transfert d’un montant légèrement supérieur à 50 millions d’euros.

La volonté du club nordiste de récupérer rapidement une grosse somme d’argent pour se renforcer en vue de la saison prochaine a dominé, même si tout n’est pas encore réglé. Il faudrait pour les Dogues que cela se règle avant le 30 juin. Encore faut-il que Leny Yoro discute avec le PSG et accepte la proposition du club de la capitale. Car le jeune défenseur est très alléché par l’idée d’aller au Real Madrid, qui n’a pourtant pas spécialement accéléré de son côté, et laisse ce dossier en suspens. La partie s’annonce donc serrée, et Paris espère bien profiter de son offre rapide et copieuse pour rafler la mise, alors que Jorge Mendes va encore une fois avoir son mot à dire dans cette histoire étant donné qu’il représente les intérêts de l’international espoirs français.