France ‍: L’énorme surprise dévoilée, N’Golo Kanté dans la liste

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A quelques instants de la divulgation de la liste pour l’Euro 2024, Canal+ lâche une véritable bombe en affirmant que N’Golo Kanté figure dans la liste de Didier Deschamps pour les Bleus en Allemagne. Un retour qui serait étonnant puisque le milieu de terrain n’a pas été convoqué depuis son départ pour l’Arabie Saoudite, il y a désormais un an de cela. Mais le sélectionneur français peut élargir sa liste et selon la chaine cryptée, il en aurait profité pour rappeler celui qui a été sacré champion du monde en 2018, et qui sort d’une saison honorable avec Al-Ittihad. Il n'y a désormais plus que quelques minutes à attendre pour connaitre le fin de cette histoire pour l'un des chouchous de Didier Deschamps.