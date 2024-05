EdF ‍: Kolo-Muani viré et Lacazette à sa place, il change la liste

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ce jeudi, Didier Deschamps va dévoiler les joueurs convoqués en Equipe de France pour disputer l’Euro. A moins d’une surprise, Alexandre Lacazette ne figurera pas dans la liste, au contraire de Randal Kolo Muani.

Il n’y a pourtant pas photo entre la saison du capitaine de l’Olympique Lyonnais et celle de l’attaquant acheté 90 millions d’euros par le Paris Saint-Germain à l’Eintracht Francfort il y a un an. Comme la saison dernière, Alexandre Lacazette a porté son équipe et a été le grand artisan de la remontée des Gones, derniers au mois de décembre et qui ont désormais de grandes chances de se qualifier pour la coupe d’Europe lors de la dernière journée. Malgré cela, Didier Deschamps devrait préserver son éternelle logique de groupe en convoquant Randal Kolo Muani aux côtés d’Olivier Giroud, Kylian Mbappé ou encore Marcus Thuram dans le secteur offensif. A moins d’une énorme surprise, Alexandre Lacazette restera chez lui et pourra se reposer pendant que la France disputera l’Euro. Cela est néanmoins très injuste selon Gilbert Brisbois, qui a dénoncé ce choix de la part du sélectionneur tricolore dans l’émission l’After Foot sur RMC.

Pour le journaliste, il ne fait aucun doute qu’Alexandre Lacazette méritait largement une convocation en Equipe de France pour l’Euro, encore plus dans une liste élargie à 26 joueurs qui laisse la place à une ou deux fantaisies. Mais cela a peu de chances d’arriver puisque le capitaine de l’OL n’est clairement pas dans les petits papiers de Didier Deschamps et cela depuis plusieurs années maintenant. « Kolo Muani est dans la liste. Qui devrait être là mais n’y sera pas ? Si, pardon mais Lacazette doit être dans la liste. Lacazette doit être là à la place de Kolo Muani ! Lacazette, c’est le Fantômas de la Ligue 1. Il n’y a qu’à Lyon que l’on trouve qu’il est bon et ailleurs, il n’existe pas. C’est quand même extraordinaire car il mérite largement » a lancé Gilbert Brisbois, très agacé par l’absence d’Alexandre Lacazette dans la liste de l’Equipe de France pour l’Euro. Au vu des prestations livrées par le capitaine de l’OL ces derniers mois, il faut bien reconnaître que cette absence est assez incompréhensible, mais Didier Deschamps a fait ses choix et espérons désormais que ceux-ci guident la France vers un sacre en juillet prochain.