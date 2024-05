LdC ‍: Brest - Real Madrid en C1, la propagande est totale

Dans : Brest.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Brestois disputera la Ligue des champions la saison prochaine après avoir terminé 3e de Ligue 1. Des adversaires prestigieux sont donc attendus en Bretagne.

Eric Roy et ses joueurs sortent d'une saison historique à tous les niveaux. Le Stade Brestois aura l'honneur de disputer la prochaine Ligue des champions, avec un format différent des autres années. De beaux adversaires sont attendus en Bretagne, alors que Brest devrait d'ailleurs accueillir ses adversaires au stade de Guingamp, le Roudourou. Un immense honneur pour Brest et ses supporters, qui espèrent voir les meilleures équipes du monde débarquer. A ce sujet, Ouest France a récemment proposé un sondage qui demandait quels seraient les adversaires favoris des fans pour le club en C1.

Le Real Madrid face à Brest, les fans en rêvent

Mais OUI, OUI, OUI !!! 🔴⚪⚔

Direction la 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 !!! #TonnerreDeBrest ⚡ pic.twitter.com/JTxwX6qY8w — Stade Brestois 29 (@SB29) May 19, 2024

Il en ressort que 69% des personnes sondées veulent absolument voir une confrontation entre le Stade Brestois et le Real Madrid, détenteur du plus grand nombre de Ligues des champions remportées (14). Viennent ensuite Liverpool (51%), le Bayern Munich (38%) et Manchester City (38%). Pour rappel, lors de cette nouvelle formule de la Ligue des champions, la phase de poules devient un mini-championnat de 36 équipes présentes dans lequel chaque formation jouera 8 matchs. Le Stade Brestois aura donc pas mal de gros rendez-vous à gérer. Un bonheur pour les amoureux du club mais une contrainte évidente pour les joueurs, qui vont devoir gérer toutes les compétitions en même temps. La réussite de la prochaine saison passera assurément par un bon mercato estival, même si les Bretons n'auront pas des centaines de millions à dépenser. Il faudra donc faire preuve de courage et de talent pour jouer sa carte à fond. Mais déjà, le simple fait d'être présent en C1 est une victoire en soit pour un club comme Brest.