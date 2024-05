EdF ‍: Kolo Muani plutôt que Lacazette, les Lyonnais craquent

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

En sélectionnant Randal Kolo Muani plutôt qu’Alexandre Lacazette dans sa liste de 25 joueurs français pour l’Euro 2024, Didier Deschamps s’est forcément attiré les foudres des observateurs et des supporters de l’OL…

Comme lors de la dernière Coupe du Monde 2022, l’Olympique Lyonnais n’aura aucun représentant à l’Euro 2024 au sein de l’équipe de France… Si les Gones auront un oeil particulier sur Bradley Barcola, désormais au PSG mais formé à Lyon et qui effectuera ses premiers pas chez les Bleus lors de ce championnat d’Europe, les supporters lyonnais auraient pu espérer voir Alexandre Lacazette les représenter en juin et juillet prochains en Allemagne. Mais cela ne sera pas le cas, comme attendu. Car malgré une très grosse saison sous le maillot de l’OL, avec 20 buts marqués toutes compétitions confondues, l’attaquant de 32 ans n’a pas eu la chance d’être rappelé. Plus convoqué chez les Bleus depuis près de 7 ans et son dernier match avec un doublé contre l’Allemagne, le Lyonnais a vu d’autres attaquants lui passer devant, et notamment un certain Randal Kolo Muani, qui attire toutes les critiques, même celles de Kevin Diaz.

« C'est incompréhensible »

@kevindiaz11 : "C'est incompréhensible. Comment tu peux prendre Kolo Muani ? Il n'a pas fait une saison digne d'un joueur de l'équipe de France."

« C'est incompréhensible. Comment tu peux prendre Kolo Muani ? Il a des qualités, même s’il n’est pas fait pour jouer au PSG avec Luis Enrique. Mais il n'a pas fait une saison digne d'un joueur de l'équipe de France. Après, pour jouer en contre-attaques comme avec Deschamps, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il fallait prendre un 26e joueur. Lacazette ? Je n’avais aucun espoir pour lui pour qu’il puisse revenir dans une liste de Deschamps, même s’il a rappelé Benzema sans que personne ne s’y attende non plus… Donc tout peut arriver », a lancé le consultant sur les ondes de RMC.

Sur les réseaux sociaux aussi, la sélection du Parisien Kolo Muani plutôt que celle de Lacazette fait vriller certains suiveurs du foot français, et notamment les supporters de l’OL.

Il préfère prendre 25 joueurs sur 26 que de sélectionner Lacazette, c'est quand même hallucinant

KOLOMUANI selectionné pour l'Euro 2024. Sincèrement je ne comprend pas étant donner qu'il y a beaucoup d'autre joueur qui merite par exemple : Lacazette, etc…

On aurait pu faire une liste de 46 pour l'Euro que Deschamps aurait sélectionné Pierre-Yves Hamel avant Lacazette.



On aurait pu faire une liste de 46 pour l'Euro que Deschamps aurait sélectionné Pierre-Yves Hamel avant Lacazette.

Arrêtez de faire les acteurs, vous le savez qu'il le déteste et qu'il fait ses choix sur une autre logique que le mérite sportif, passons à autre chose.

🚨 Didier Deschamps A APPELÉ Lacazette !



Didier Deschamps A APPELÉ Lacazette !

Il lui a demandé s'il avait le numéro de Barcola.