OL ‍: Lucas Perri en finale, les larmes d'Anthony Lopes ont parlé

Par Claude Dautel

Anthony Lopes a probablement disputé son dernier match sous le maillot de l'Olympique Lyonnais dimanche soir contre Strasbourg. Pour la finale de la Coupe de France, Lucas Perri est désormais le grandissime favori.

C'est une énorme page de l'histoire de l'Olympique Lyonnais qui s'est sûrement terminée sur le coup de 23 heures, lorsqu'après un énième rebondissement, l'arbitre du match OL-Strasbourg a sifflé la fin de la rencontre et d'une hallucinante saison pour le club de John Textor. Rattrapé par l'émotion, Anthony Lopes n'a pas réussi à cacher ses larmes sur la pelouse du Groupama Stadium, et même en direct sur Canal+, conscient qu'il était que sa très longue histoire avec l'OL était terminé. Même s'il a encore un an de contrat, et que les dirigeants lyonnais tiennent à le rappeler, il est évident que le gardien de but international portugais ne restera pas dans la capitale des Gaules pour cirer le banc, Lucas Perri ayant déjà eu l'assurance d'être titulaire la saison prochaine. Exit donc Anthony Lopes, le membre des Bad Gones devenu le portier titulaire de l'OL depuis douze ans et pas loin de 500 matchs.

Lucas Perri plutôt qu'Anthony Lopes face au PSG

"C'est une saison historique pour le club" 🗣️



L'émotion d'Anthony Lopes après avoir, peut-être, disputé son dernier match sous les couleurs de l'OL 🥲#OLRCSA | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/7F7unnuED6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

Reste tout de même à savoir qui sera dans les cages lyonnaises samedi prochain à Lille pour la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Et du côté du Progrès, on a une idée précise du choix gardé secret, pour l'instant, par Pierre Sage. Même si l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais voulait éviter d'en parler avant la rencontre face à Strasbourg, il a déjà pris sa décision. « Même si le coach s’est défendu de parler de la finale à venir contre Paris, il se pourrait bien que Lucas Perri, qui semble incarner le futur de l’OL, soit le grand gagnant… », révèle notre confrère lyonnais, qui pense qu'Anthony Lopes a réellement tourné la page OL dimanche soir après un ultime match de Ligue 1 et que ce sera bien le futur titulaire du poste qui sera présent face au PSG.