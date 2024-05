EdF ‍: Barcola remplacé, Deschamps a un coup de coeur

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Michael Olise réalise une fin de saison très intéressante à Crystal Palace et peut rêver d’une bonne surprise jeudi lors de l’annonce des joueurs convoqués en Equipe de France par Didier Deschamps pour l’Euro 2024.

Assez méconnu en France car il a fait l’ensemble de sa jeune carrière en Angleterre pour le moment, Michael Olise est un joueur qui monte en Premier League. Auteur d’un début de saison assez discret, l’ailier droit de Crystal Palace termine le championnat en boulet de canon. Auteur de 10 buts et de 5 passes décisives, le natif de Londres se donne toutes les chances d’intégrer la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. A en croire les informations de RMC, le staff des Bleus est très attentif aux performances de Michael Olise avec Crystal Palace alors que pour rappel, le sélectionneur national dévoilera sa liste de joueurs retenus ce jeudi sur le plateau du 20 heures de TF1.

Michael Olise peut-il en faire partie ? « Voir Olise intégrer la liste de "DD" avant la compétition européenne ne relève pas de l'impossible. D'autant que cette liste pourra, au besoin, être élargie à 26 joueurs contre 23 traditionnellement » analyse la radio, pour qui une convocation de Michael Olise dans cette liste élargie ne serait pas une surprise et récompenserait une excellente fin de saison dans le championnat le plus compétitif d’Europe. En cas de sélection de Michael Olise, la victime de ce choix pourrait se nommer… Bradley Barcola.

Olise plutôt que Barcola à l'Euro avec la France ?

Il y a quelques semaines, la sélection en Equipe de France de l’attaquant du PSG semblait de plus en plus probable après les excellentes prestations de ce dernier en Ligue des Champions. Mais il n’y aura pas de la place pour tout le monde, même dans une liste de 26 joueurs, surtout quand on sait que plusieurs attaquants sont quasiment sûrs d’être appelés. On pense à Griezmann, Mbappé, Giroud, M.Thuram, Kolo Muani, Coman ou encore Dembélé voire Nkunku, de retour de blessure et dont Didier Deschamps adore le profil. Olise semble donc en concurrence avec Diaby et Barcola pour ce qui pourrait bien être la dernière place parmi les attaquants retenus pour l’Euro.