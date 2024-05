EdF ‍: Clauss préféré à Gusto, la France est choquée

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En grande difficulté avec l’OM ces dernières semaines, Jonathan Clauss a néanmoins de grandes chances de faire partie de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, au contraire de Malo Gusto, excellent avec Chelsea.

Avant chaque grande compétition internationale, les fans de football se mettent dans la peau de Didier Deschamps et logiquement, tout le monde ne fait pas des choix identiques. Avec un certain plaisir et beaucoup de curiosité, les supporters de l’Equipe de France seront ce jeudi soir devant le journal de 20 heures de TF1 afin de découvrir la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Selon les dernières tendances, Jonathan Clauss y figurera et cela peut paraître surprenant quand on voit les dernières prestations du défenseur de 29 ans avec l’Olympique de Marseille. Son dernier match en date, ce mercredi sur la pelouse de Reims, montre à quel point le défenseur droit marseillais est en grande difficulté, notamment sur le plan physique.

En parallèle, un joueur comme Malo Gusto brille en Premier League, dans une équipe pourtant en difficulté, à savoir Chelsea. Si comme cela est annoncé, Clauss est préféré à Gusto, alors cela relèvera d’une énigme incompréhensible pour le compte X @DataScout. « Au vu de la saison, qu'est-ce qui justifie que Jonathan Clauss soit devant Malo Gusto dans la hiérarchie pour l'Euro ? D'un côté un joueur complètement à côté de ses pompes depuis plusieurs mois, de l'autre un mec qui a mis tout le monde d'accord en Premier League. Encore une énigme pour moi » s’interroge le compte suivi par près de 50.000 followers sur les réseaux sociaux.

Jonathan Clauss ne fait pas l'unanimité

« Deschamps avec sa logique de groupe, ça empêche de voir des Gusto Olise and co à priori... Ça lui donne souvent raison, mais perso je m'attends à rien lors de cet Euro », « Honnêtement Malo Gusto mérite plus que Jonathan Clauss. Même Sildillia (Fribourg) mériterait d’aller à l’Euro ! », « Clauss jamais il y va à l'euro clauss il n'a aucun niveau ni talent il était juste en surperformance », « J’aurais même mis Simakan devant Clauss (et je suis marseillais) » ou encore « Malheureusement Clauss n'est pas en confiance....et surtout pas frais du tout ! Difficile de l’embarquer » peut-on lire en réaction, preuve que la probable sélection de Jonathan Clauss en Equipe de France pour l’Euro est loin de faire l’unanimité. Reste maintenant à voir si une surprise est possible à ce poste avec Malo Gusto, Kiliann Sildillia ou encore Mohamed Simakan, mais cela ne semble pas du tout être la tendance.