Kingsley Coman se blesse, pas d'inquiétude pour l'Euro 2024

L'attaquant français du Bayern Munich s'est blessé tout seul ce lundi à l'entraînement. De retour après un souci à l'adducteur, Kingsley Coman ne ratera pas l'Euro 2024 malgré les inquiétudes initiales.

Didier Deschamps a retenu Kingsley Coman dans la liste des 25 joueurs appelés pour disputer l'Euro 2024 qui débute le 14 juin prochain en Allemagne. Mais ce lundi le sélectionneur a probablement craint avoir des mauvaises nouvelles en provenance de Munich, où l'attaquant tricolore s'entraîne toujours avec son club.

Kingsley Coman suffered an injury in training today. While doing some light dribbling, the Frenchman suddenly fell to the ground, held his knee and screamed loudly in pain. After some treatment, Coman was able to stand again and limped into the dressing room without help. The… pic.twitter.com/A0a4sTMMHR