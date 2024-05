JO 2024 ‍: La France avec Lacazette et Payet, ça sent bon

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’agitation est palpable à la Fédération française de football, où Didier Deschamps et Thierry Henry peaufinent leurs listes pour l’Euro et pour les Jeux Olympiques avec des problématiques différentes.

Attendu jeudi à 20 heures sur le plateau du JT de TF1, Didier Deschamps doit jongler avec des joueurs aux états de forme bien différents entre ceux qui viennent de se blesser mais qui devraient revenir à temps pour l’Euro (Tchouaméni), ceux qui enchainent les petits pépins physiques (Maignan) ou ceux qui reviennent tout juste de blessure (Nkunku). Le sélectionneur de l’Equipe de France a la chance de pouvoir convoquer jusqu’à 26 joueurs, ce qui lui laisse une certaine latitude et la possibilité de prendre dans son groupe un ou deux joueurs incertains. Quant à Thierry Henry, c’est une autre problématique qui s’offre à lui dans la perspective des JO de Paris 2024.

La France sans Lacazette mais avec Nkunku à l’Euro ? https://t.co/qSYdFKV4VA — Foot01.com (@Foot01_com) May 9, 2024

Comme tous les sélectionneurs olympiques, il doit composer une liste de joueurs que les clubs vont accepter de libérer sans en avoir l’obligation. Il y a encore quelques semaines, le champion du monde 1998 rêvait de Griezmann, Mbappé et Giroud, trois joueurs qu’il va falloir oublier car leurs clubs respectifs ne devraient pas les libérer. Depuis plusieurs jours, Thierry Henry s’active pour trouver trois « jokers » de plus de 23 ans susceptibles d’apporter à l’Equipe de France olympique et que les clubs accepteraient de libérer. A en croire les informations du Quotidien du Sport, deux noms se dégagent au cours des dernières heures : Alexandre Lacazette (OL) et Dimitri Payet (Vasco de Gama).

La participation aux Jeux Olympiques du capitaine lyonnais et de l’ancien Marseillais est « d’actualité » selon le média. De toute évidence, Thierry Henry serait satisfait de pouvoir compter sur eux pour les Jeux Olympiques. Un constat notamment valable en ce qui concerne Lacazette, qui reste l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1 à tel point que beaucoup aimeraient le voir à l’Euro dans le groupe de Didier Deschamps. Quant à Dimitri Payet, il a quitté l’Europe il y a un an et a parfaitement réussi son intégration au Brésil, où il brille avec Vasco de Gama. Lacazette et Payet pourraient donc être les deux premiers jokers de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Même si rien n’est encore ficelé, ces deux pistes tiennent sérieusement la corde.