Officiel ‍: Le Portugal avec Cristiano Ronaldo à l’Euro 2024

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

L’inusable Cristiano Ronaldo sera bien en Allemagne à l’occasion de l’Euro cet été. Roberto Martinez a annoncé son groupe pour l’Euro et cela comprendre l’attaquant d’Al-Nassr. Ce dernier avait terminé la Coupe du monde 2022 comme remplaçant, mais n’a jamais abandonné son équipe nationale, et s’en retrouve encore une fois récompensé. Le vétéran Pepe est encore là également, tandis que les joueurs très attendus sont Joao Cançelo, Vitinha, Bernardo Silva et Joao Felix notamment.

La liste :

Gardiens : Diogo Costa, Sá, Patrício

Défenseurs : António Silva, Danilo Pereira, Dalot, Inácio, Cancelo, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Rúben Dias.

Milieux : Bruno Fernandes, João Neves, Palhinha, Otávio, Rúben Neves, Vitinha.

Attaquant: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto, Leão.